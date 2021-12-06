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Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации - РИА Новости, 06.12.2021
Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
Замглавы социального комитета Совета Федерации, врач Юрий Архаров рассказал РИА Новости как помог принять решение о вакцинации своему другу, поделившись своим... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:14
2021-12-06T10:14
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации, врач Юрий Архаров рассказал РИА Новости как помог принять решение о вакцинации своему другу, поделившись своим опытом иммунизации."Есть у меня товарищ, мы дружим с детства, росли вместе, учились в одной школе. Сейчас мы видимся реже, но связь всё равно поддерживаем. Разговаривали по телефону и затронули тему вакцинации", - сказал сенатор.По его словам, друг с детства не отличался крепким здоровьем, часто болел, поэтому к вакцинации он подходил с интересом, но были и вопросы. После нескольких врачебных консультаций медики все же дали добро: можно, вакцинируйся."Пока мы разговаривали, он несколько раз обмолвился о том, что боится, но я решил поддержать его и сказал: как только привьется, он и себя обезопасит, и семью. В пример привел себя: успешно привился, затем ревакцинировался. Антител до сих пор много, выработался иммунитет", - рассказал Архаров.Через некоторое время друг сообщил, что на следующий день после нашего разговора сходил в клинику и вакцинировался, отметил законодатель. "Перенес оба компонента легко, без негативных последствий. Вслед за ним так поступила и его семья", - добавил онСкоро придет время ревакцинации, и товарищ рассказал, что готов пройти эту процедуру, заключил Архаров.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" запустила онлайн-акцию "Сохрани друга", которая предоставляет возможность всем россиянам поделиться своей личной историей о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против COVID у своих друзей, близких и родных. Вакцина – единственный надежный способ в борьбе с пандемией, и каждый из нас может защитить личным примером других от страшной опасности.
РИА Новости
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общество, совет федерации рф, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:14 06.12.2021
 
Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации

Сенатор Архаров помог другу принять решение о вакцинации, поделившись своим опытом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации, врач Юрий Архаров рассказал РИА Новости как помог принять решение о вакцинации своему другу, поделившись своим опытом иммунизации.
"Есть у меня товарищ, мы дружим с детства, росли вместе, учились в одной школе. Сейчас мы видимся реже, но связь всё равно поддерживаем. Разговаривали по телефону и затронули тему вакцинации", - сказал сенатор.
По его словам, друг с детства не отличался крепким здоровьем, часто болел, поэтому к вакцинации он подходил с интересом, но были и вопросы. После нескольких врачебных консультаций медики все же дали добро: можно, вакцинируйся.
"Пока мы разговаривали, он несколько раз обмолвился о том, что боится, но я решил поддержать его и сказал: как только привьется, он и себя обезопасит, и семью. В пример привел себя: успешно привился, затем ревакцинировался. Антител до сих пор много, выработался иммунитет", - рассказал Архаров.
Через некоторое время друг сообщил, что на следующий день после нашего разговора сходил в клинику и вакцинировался, отметил законодатель. "Перенес оба компонента легко, без негативных последствий. Вслед за ним так поступила и его семья", - добавил он
Скоро придет время ревакцинации, и товарищ рассказал, что готов пройти эту процедуру, заключил Архаров.
Ранее медиагруппа "Россия сегодня" запустила онлайн-акцию "Сохрани друга", которая предоставляет возможность всем россиянам поделиться своей личной историей о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против COVID у своих друзей, близких и родных. Вакцина – единственный надежный способ в борьбе с пандемией, и каждый из нас может защитить личным примером других от страшной опасности.
 
Распространение коронавирусаОбществоСовет Федерации РФКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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