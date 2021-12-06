https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762389108.html

В Аргентине назвали "Спутник Лайт" безопасной и эффективной вакциной

В Аргентине назвали "Спутник Лайт" безопасной и эффективной вакциной - РИА Новости, 06.12.2021

В Аргентине назвали "Спутник Лайт" безопасной и эффективной вакциной

Вакцина "Спутник Лайт" является безопасной и эффективной, ее применение позволит снизить распространение коронавируса в Аргентине, говорится в постановлении... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:40

2021-12-06T14:40

2021-12-06T14:40

распространение коронавируса

в мире

аргентина

astrazeneca

здоровье - общество

буэнос-айрес (провинция)

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек – РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" является безопасной и эффективной, ее применение позволит снизить распространение коронавируса в Аргентине, говорится в постановлении аргентинского Минздрава, который одобрил использование препарата в стране."Имея в виду текущую чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию, (санитарный регулятор) ANMAT рекомендовал одобрить вакцину "Спутник Лайт"…, эта вакцина является безопасным и эффективным терапевтическим инструментом для снижения смертности, числа заболеваний и передачи коронавируса в нашей стране", - говорится в документе.Ранее в понедельник Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" было одобрено в Аргентине в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции.Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала "Спутник V" в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины. "Спутник V" стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании вакцинации населения, что помогло снизить заболеваемость коронавирусом в 35 раз в течение четырех месяцев.Исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата "Спутник Лайт" и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что "Спутник Лайт" - эффективный универсальный бустер для этих вакцин. Каждая комбинация ("вакцинный коктейль") с применением "Спутника Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы), сообщает РФПИ.Данные, опубликованные в ряде стран, подтверждают высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" в ходе вакцинации населения. В частности, данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.

аргентина

буэнос-айрес (провинция)

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