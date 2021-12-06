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Глава Пентагона провел совещание по ситуации на границе Украины
Глава Пентагона провел совещание по ситуации на границе Украины - РИА Новости, 06.12.2021
Глава Пентагона провел совещание по ситуации на границе Украины
Министр обороны США Ллойд Остин провел в понедельник совещание с представителями военного командования на тему ситуации на границах Украины, сообщил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T22:44
2021-12-06T22:57
в мире
украина
министерство обороны сша
ллойд остин
россия
сша
джо байден
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел в понедельник совещание с представителями военного командования на тему ситуации на границах Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Совещание, в котором принял участие председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, прошло в канун запланированного на вторник разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным."Я могу сказать, что министр председательствовал на встрече, которая состоялась сегодня утром с ключевыми фигурами в министерстве, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов... для обсуждения ситуации на Украине и, конечно, на западе России", - сказал Кирби.На обвинения Запада в подготовке вторжения на Украину Россия отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право.
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в мире, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, россия, сша, джо байден, джон кирби, марк милли, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:44 06.12.2021 (обновлено: 22:57 06.12.2021)
 
Глава Пентагона провел совещание по ситуации на границе Украины

Глава Пентагона Остин провел совещание с командованием по ситуации на границе Украины

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел в понедельник совещание с представителями военного командования на тему ситуации на границах Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Совещание, в котором принял участие председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, прошло в канун запланированного на вторник разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я могу сказать, что министр председательствовал на встрече, которая состоялась сегодня утром с ключевыми фигурами в министерстве, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов... для обсуждения ситуации на Украине и, конечно, на западе России", - сказал Кирби.
На обвинения Запада в подготовке вторжения на Украину Россия отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право.
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
20:33
Белый дом заверил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинРоссияСШАДжо БайденДжон КирбиМарк МиллиСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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