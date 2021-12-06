https://ria.ru/20211206/ukraina-1762473072.html

Глава Пентагона провел совещание по ситуации на границе Украины

Глава Пентагона провел совещание по ситуации на границе Украины - РИА Новости, 06.12.2021

Глава Пентагона провел совещание по ситуации на границе Украины

Министр обороны США Ллойд Остин провел в понедельник совещание с представителями военного командования на тему ситуации на границах Украины, сообщил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T22:44

2021-12-06T22:44

2021-12-06T22:57

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел в понедельник совещание с представителями военного командования на тему ситуации на границах Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Совещание, в котором принял участие председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, прошло в канун запланированного на вторник разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным."Я могу сказать, что министр председательствовал на встрече, которая состоялась сегодня утром с ключевыми фигурами в министерстве, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов... для обсуждения ситуации на Украине и, конечно, на западе России", - сказал Кирби.На обвинения Запада в подготовке вторжения на Украину Россия отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право.

https://ria.ru/20211206/ukraina-1762460844.html

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