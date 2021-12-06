Белый дом заверил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон
Белый дом заверил, что Россия готовит "вторжение" на Украину с трех сторон
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена
Он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о "вторжении на Украину".
"Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) - к югу, к западу, а также и к северо-востоку", - сказал представитель администрации. Россия отрицает обвинения стран Запада в подготовке "вторжения" на Украину.
"Мы видим передвижение дополнительного (военного) потенциала и сил вблизи Украины в многочисленных районах. Эти передвижения соответствуют картине планирования иностранной военной эскалации на Украине, которое мы видим", - добавил представитель американской администрации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.