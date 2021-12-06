https://ria.ru/20211206/ukraina-1762460844.html

Белый дом заверил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон

Белый дом заверил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон - РИА Новости, 06.12.2021

Белый дом заверил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон

Администрация США считает, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:33

2021-12-06T20:33

2021-12-06T20:33

в мире

киев

сша

владимир путин

дмитрий песков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_0:53:3084:1788_1920x0_80_0_0_d11ff853b63580710c8467f147415454.jpg

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация США считает, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о "вторжении на Украину"."Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) - к югу, к западу, а также и к северо-востоку", - сказал представитель администрации. Россия отрицает обвинения стран Запада в подготовке "вторжения" на Украину."Мы видим передвижение дополнительного (военного) потенциала и сил вблизи Украины в многочисленных районах. Эти передвижения соответствуют картине планирования иностранной военной эскалации на Украине, которое мы видим", - добавил представитель американской администрации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211206/konsultatsii-1762459030.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия