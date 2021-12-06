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Белый дом заверил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон
Белый дом заверил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон - РИА Новости, 06.12.2021
Белый дом заверил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон
Администрация США считает, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:33
2021-12-06T20:33
в мире
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация США считает, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о "вторжении на Украину"."Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) - к югу, к западу, а также и к северо-востоку", - сказал представитель администрации. Россия отрицает обвинения стран Запада в подготовке "вторжения" на Украину."Мы видим передвижение дополнительного (военного) потенциала и сил вблизи Украины в многочисленных районах. Эти передвижения соответствуют картине планирования иностранной военной эскалации на Украине, которое мы видим", - добавил представитель американской администрации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия
20:33 06.12.2021
 
Белый дом заверил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон

Белый дом заверил, что Россия готовит "вторжение" на Украину с трех сторон

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Администрация США считает, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
Он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о "вторжении на Украину".
"Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) - к югу, к западу, а также и к северо-востоку", - сказал представитель администрации. Россия отрицает обвинения стран Запада в подготовке "вторжения" на Украину.
"Мы видим передвижение дополнительного (военного) потенциала и сил вблизи Украины в многочисленных районах. Эти передвижения соответствуют картине планирования иностранной военной эскалации на Украине, которое мы видим", - добавил представитель американской администрации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
20:20
Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным
 
В миреКиевСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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