https://ria.ru/20211206/ukraina-1762437052.html

В Кремле назвали единственный способ снять напряженность на Украине

В Кремле назвали единственный способ снять напряженность на Украине - РИА Новости, 06.12.2021

В Кремле назвали единственный способ снять напряженность на Украине

Разрядить напряженность вокруг Украины возможно лишь одним путем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:12

2021-12-06T18:12

2021-12-06T18:59

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ситуация в днр и лнр

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дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Разрядить напряженность вокруг Украины возможно лишь одним путем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России по "вторжению" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. В то же время российские власти обратили внимание на скопление сил НАТО у своих границ. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, действия альянса могут спровоцировать Киев "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.В Минобороны, говоря о военной активности блока в Черноморском регионе, отмечали, что США пытаются сосредоточить там свои силы для военного освоения Украины. Как полагают в ведомстве, Вашингтон изучает обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе.Как говорил Лавров, украинские власти не хотят придерживаться минских соглашений по Донбассу по своей воле. У Киева много поводов, чтобы еще больше "залезть" под внешнее управление и "большие кураторы" разделили ее ответственность за невыполнение обязательств по урегулированию конфликта, считает, в свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/vtorzhenie-1762318707.html

https://ria.ru/20211205/borrel-1762251433.html

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донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, дмитрий песков, россия