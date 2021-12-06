18:12 06.12.2021 (обновлено: 18:59 06.12.2021)
В Кремле назвали единственный способ снять напряженность на Украине
Пресс-секретарь президента Песков: нельзя помышлять решить ситуацию в Донбассе силой
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Разрядить напряженность вокруг Украины возможно лишь одним путем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем", — сказал он в эфире "Первого канала".
В последнее время Запад чаще заговорил о планах России по "вторжению" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению.
В то же время российские власти обратили внимание на скопление сил НАТО у своих границ. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, действия альянса могут спровоцировать Киев "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
В Минобороны, говоря о военной активности блока в Черноморском регионе, отмечали, что США пытаются сосредоточить там свои силы для военного освоения Украины. Как полагают в ведомстве, Вашингтон изучает обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе.
Как говорил Лавров, украинские власти не хотят придерживаться минских соглашений по Донбассу по своей воле. У Киева много поводов, чтобы еще больше "залезть" под внешнее управление и "большие кураторы" разделили ее ответственность за невыполнение обязательств по урегулированию конфликта, считает, в свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко.