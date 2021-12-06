https://ria.ru/20211206/ukraina-1762412614.html
"Выход только один": в Киеве назвали способ избежать капитуляции перед Россией
В Киеве назвали единственный способ избежать капитуляции перед Россией - РИА Новости, 06.12.2021
"Выход только один": в Киеве назвали способ избежать капитуляции перед Россией
Киевские власти не в состоянии защищать свои интересы на переговорах с Москвой, заявил в эфире Пятого канала бывший замглавы МИД Украины, экс-посол в США... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:21
2021-12-06T16:21
2021-12-06T23:48
в мире
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владимир путин
владимир зеленский
валерий чалый
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Киевские власти не в состоянии защищать свои интересы на переговорах с Москвой, заявил в эфире Пятого канала бывший замглавы МИД Украины, экс-посол в США Валерий Чалый.Дипломат рассказал, что был на разных встречах, в том числе с участием президента России Владимира Путина."Я скажу, что уровень компетентности сегодняшней украинской власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах они будут отстаивать наши позиции", — считает он.По его словам, в Кремле всерьез не воспринимают президента Украины Владимира Зеленского и без поддержки США, Германии и Франции Киев ждет провал."Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнеров Украины — как минимум там не будет капитуляции", — подытожил экс-замглавы внешнеполитического ведомства.Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Киевские власти обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее "страной-агрессором". Запад поддержал Украину и ввел санкции против Москвы.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
https://ria.ru/20211020/dialog-1755470160.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, валерий чалый, россия
16:21 06.12.2021 (обновлено: 23:48 06.12.2021)
В Киеве назвали единственный способ избежать капитуляции перед Россией
Украинский дипломат Чалый назвал единственный способ избежать капитуляции перед Россией