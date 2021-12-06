ЕС в отношениях с Украиной играет роль пожарного-пиромана, заявила Ле Пен
Лидер "Национального объединения" Ле Пен: ЕС относится к Украине как пожарный-пироман
© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Европейский союз в отношении Украины выступает в роли пожарного-пиромана, заявила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Не думаю, чтобы (президент РФ Владимир) Путин совершил такую ошибку", - заявила Ле Пен, отвечая на вопрос о вероятности вторжения РФ на Украину.
"Но я также считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина принадлежит к сфере влияния России. С попытками нарушить эту сферу влияния создается напряженность, страхи, и возникает ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - сказала она. При этом она призвала ЕС не пытаться противостоять России, а "вместе бороться с реальной угрозой, нависшей над Европой - исламизмом".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.