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ЕС в отношениях с Украиной играет роль пожарного-пиромана, заявила Ле Пен
ЕС в отношениях с Украиной играет роль пожарного-пиромана, заявила Ле Пен - РИА Новости, 06.12.2021
ЕС в отношениях с Украиной играет роль пожарного-пиромана, заявила Ле Пен
Европейский союз в отношении Украины выступает в роли пожарного-пиромана, заявила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:54
2021-12-06T10:54
в мире
украина
франция
евросоюз
марин ле пен
россия
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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Европейский союз в отношении Украины выступает в роли пожарного-пиромана, заявила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью изданию Rzeczpospolita."Не думаю, чтобы (президент РФ Владимир) Путин совершил такую ошибку", - заявила Ле Пен, отвечая на вопрос о вероятности вторжения РФ на Украину."Но я также считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина принадлежит к сфере влияния России. С попытками нарушить эту сферу влияния создается напряженность, страхи, и возникает ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - сказала она. При этом она призвала ЕС не пытаться противостоять России, а "вместе бороться с реальной угрозой, нависшей над Европой - исламизмом".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20210525/sanktsii-1733890043.html
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в мире, украина, франция, евросоюз, марин ле пен, россия
10:54 06.12.2021
 
ЕС в отношениях с Украиной играет роль пожарного-пиромана, заявила Ле Пен

Лидер "Национального объединения" Ле Пен: ЕС относится к Украине как пожарный-пироман

© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Европейский союз в отношении Украины выступает в роли пожарного-пиромана, заявила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Не думаю, чтобы (президент РФ Владимир) Путин совершил такую ошибку", - заявила Ле Пен, отвечая на вопрос о вероятности вторжения РФ на Украину.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 19:51
Ле Пен заявила об обратном эффекте санкций против России
"Но я также считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина принадлежит к сфере влияния России. С попытками нарушить эту сферу влияния создается напряженность, страхи, и возникает ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - сказала она. При этом она призвала ЕС не пытаться противостоять России, а "вместе бороться с реальной угрозой, нависшей над Европой - исламизмом".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 13:29
Глава МИД Франции пригрозил последствиями за любое нападение на Украину
 
В миреУкраинаФранцияЕвросоюзМарин Ле ПенРоссия
 
 
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