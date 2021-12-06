https://ria.ru/20211206/ukraina-1762333619.html

ЕС в отношениях с Украиной играет роль пожарного-пиромана, заявила Ле Пен

ЕС в отношениях с Украиной играет роль пожарного-пиромана, заявила Ле Пен - РИА Новости, 06.12.2021

ЕС в отношениях с Украиной играет роль пожарного-пиромана, заявила Ле Пен

Европейский союз в отношении Украины выступает в роли пожарного-пиромана, заявила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:54

2021-12-06T10:54

2021-12-06T10:54

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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Европейский союз в отношении Украины выступает в роли пожарного-пиромана, заявила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью изданию Rzeczpospolita."Не думаю, чтобы (президент РФ Владимир) Путин совершил такую ошибку", - заявила Ле Пен, отвечая на вопрос о вероятности вторжения РФ на Украину."Но я также считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина принадлежит к сфере влияния России. С попытками нарушить эту сферу влияния создается напряженность, страхи, и возникает ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - сказала она. При этом она призвала ЕС не пытаться противостоять России, а "вместе бороться с реальной угрозой, нависшей над Европой - исламизмом".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20210525/sanktsii-1733890043.html

https://ria.ru/20211119/posledstviya-1759798703.html

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в мире, украина, франция, евросоюз, марин ле пен, россия