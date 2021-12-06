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Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения учений

Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения учений - РИА Новости, 06.12.2021

Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения учений

Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в акваторию Японского моря для проведения... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T05:19

2021-12-06T05:19

2021-12-06T05:19

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

японское море

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в акваторию Японского моря для проведения первых в новом периоде обучения мероприятий боевой подготовки, сообщает ТОФ."В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы", - говорится в сообщении.Условная цель будет имитировать корабль противника.Экипаж корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведет учения по противовоздушной обороне одиночным кораблём в море. После завершения проверки обновлённых систем и оборудования фрегат "Маршал Шапошников" войдет в состав сил постоянной готовности флота.Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные стрельбы крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям.

https://ria.ru/20211018/ucheniya-1754963422.html

японское море

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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, японское море, россия