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Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения учений
Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения учений - РИА Новости, 06.12.2021
Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения учений
Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в акваторию Японского моря для проведения... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T05:19
2021-12-06T05:19
2021-12-06T05:19
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
японское море
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в акваторию Японского моря для проведения первых в новом периоде обучения мероприятий боевой подготовки, сообщает ТОФ."В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы", - говорится в сообщении.Условная цель будет имитировать корабль противника.Экипаж корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведет учения по противовоздушной обороне одиночным кораблём в море. После завершения проверки обновлённых систем и оборудования фрегат "Маршал Шапошников" войдет в состав сил постоянной готовности флота.Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные стрельбы крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, японское море, россия
Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения учений
Отряд кораблей ТОФ вышел в Японское море для проведения мероприятий боевой подготовки
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости.
Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации
Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ
) вышли в акваторию Японского моря
для проведения первых в новом периоде обучения мероприятий боевой подготовки, сообщает ТОФ.
"В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы", - говорится в сообщении.
Условная цель будет имитировать корабль противника.
Экипаж корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведет учения по противовоздушной обороне одиночным кораблём в море. После завершения проверки обновлённых систем и оборудования фрегат "Маршал Шапошников" войдет в состав сил постоянной готовности флота.
Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные стрельбы крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям.