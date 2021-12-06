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Обрушение здания в Туве произошло после подрезания колонн, заявили в СК
Обрушение здания в Туве произошло после подрезания колонн, заявили в СК - РИА Новости, 06.12.2021
Обрушение здания в Туве произошло после подрезания колонн, заявили в СК
Обрушение здания в городе Ак-Довурак в Туве, по версии следователей, произошло после подрезания оснований колонн, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:33
2021-12-06T09:33
происшествия
ак-довурак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Обрушение здания в городе Ак-Довурак в Туве, по версии следователей, произошло после подрезания оснований колонн, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее республиканский главк МЧС сообщил, что в воскресенье днем поступило сообщение о том, что при демонтаже неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината "Туваасбест" в Ак-Довураке произошло обрушение конструкций, в результате чего под завалами оказались двое рабочих. По информации СК, тело одного рабочего было извлечено без признаков жизни. Ранее глава республики сообщил, что второго рабочего удалось спасти после 9 часов поисков. Ему пришлось ампутировать ноги. В данный момент он в тяжелом состоянии в больнице."По версии следствия, 5 декабря 2021 года около 16 часов при производстве демонтажа газорезчиками ООО "Стройком" производственного здания цеха обогащения рядовых руд методом механического обрушения, путем подрезания оснований колонн, произошло обрушение здания, в результате которого получили телесные повреждения два работника, один из которых доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, второй от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.В ведомстве также заявили, что по факту обрушения здания возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20211206/tuva-1762319906.html
ак-довурак
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происшествия, ак-довурак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
09:33 06.12.2021
 
Обрушение здания в Туве произошло после подрезания колонн, заявили в СК

В СК заявили, что обрушение здания в Туве произошло после подрезания оснований колонн

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Обрушение здания в городе Ак-Довурак в Туве, по версии следователей, произошло после подрезания оснований колонн, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее республиканский главк МЧС сообщил, что в воскресенье днем поступило сообщение о том, что при демонтаже неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината "Туваасбест" в Ак-Довураке произошло обрушение конструкций, в результате чего под завалами оказались двое рабочих. По информации СК, тело одного рабочего было извлечено без признаков жизни. Ранее глава республики сообщил, что второго рабочего удалось спасти после 9 часов поисков. Ему пришлось ампутировать ноги. В данный момент он в тяжелом состоянии в больнице.
"По версии следствия, 5 декабря 2021 года около 16 часов при производстве демонтажа газорезчиками ООО "Стройком" производственного здания цеха обогащения рядовых руд методом механического обрушения, путем подрезания оснований колонн, произошло обрушение здания, в результате которого получили телесные повреждения два работника, один из которых доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, второй от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили, что по факту обрушения здания возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
09:30
Рабочему, извлеченному из-под завалов здания в Туве, ампутировали ноги
 
ПроисшествияАк-ДовуракМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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