https://ria.ru/20211206/tuva-1762320416.html

Обрушение здания в Туве произошло после подрезания колонн, заявили в СК

Обрушение здания в Туве произошло после подрезания колонн, заявили в СК - РИА Новости, 06.12.2021

Обрушение здания в Туве произошло после подрезания колонн, заявили в СК

Обрушение здания в городе Ак-Довурак в Туве, по версии следователей, произошло после подрезания оснований колонн, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:33

2021-12-06T09:33

2021-12-06T09:33

происшествия

ак-довурак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Обрушение здания в городе Ак-Довурак в Туве, по версии следователей, произошло после подрезания оснований колонн, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее республиканский главк МЧС сообщил, что в воскресенье днем поступило сообщение о том, что при демонтаже неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината "Туваасбест" в Ак-Довураке произошло обрушение конструкций, в результате чего под завалами оказались двое рабочих. По информации СК, тело одного рабочего было извлечено без признаков жизни. Ранее глава республики сообщил, что второго рабочего удалось спасти после 9 часов поисков. Ему пришлось ампутировать ноги. В данный момент он в тяжелом состоянии в больнице."По версии следствия, 5 декабря 2021 года около 16 часов при производстве демонтажа газорезчиками ООО "Стройком" производственного здания цеха обогащения рядовых руд методом механического обрушения, путем подрезания оснований колонн, произошло обрушение здания, в результате которого получили телесные повреждения два работника, один из которых доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, второй от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.В ведомстве также заявили, что по факту обрушения здания возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20211206/tuva-1762319906.html

ак-довурак

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происшествия, ак-довурак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)