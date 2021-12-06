https://ria.ru/20211206/tuva-1762319906.html

Рабочему, извлеченному из-под завалов здания в Туве, ампутировали ноги

Рабочему, извлеченному из-под завалов здания в Туве, ампутировали ноги - РИА Новости, 06.12.2021

Рабочему, извлеченному из-под завалов здания в Туве, ампутировали ноги

Рабочему, извлеченному из-под завалов неэксплуатируемого здания в тувинском Ак-Довураке, ампутировали ноги, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:30

2021-12-06T09:30

2021-12-06T09:30

происшествия

ак-довурак

кызыл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Рабочему, извлеченному из-под завалов неэксплуатируемого здания в тувинском Ак-Довураке, ампутировали ноги, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.В воскресенье днем, как сообщал республиканский главк МЧС, поступило сообщение о том, что при демонтаже неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината Туваасбест города Ак-Довурака произошло обрушение конструкций, в результате чего под завалами оказались двое рабочих. В региональном главке СК сообщили о начале проверки. По информации ведомства, тело одного рабочего было извлечено без признаков жизни."Более девяти часов они искали второго работника. В 1.30 (5.30 мск - ред.) поступила счастливая весть, что его нашли. Он получил сильные травмы. Врачи и спасатели действовали профессионально и сделали все, чтобы спасти ему жизнь. Ради этого бригаде врачей медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги", - говорится в сообщении главы региона во "ВКонтакте".По его словам, сейчас рабочий находится в Кызыле, ночью его доставили санавиацией. За его состоянием регулярно следят врачи.

https://ria.ru/20211122/zavaly-1760261755.html

ак-довурак

кызыл

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происшествия, ак-довурак, кызыл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), владислав ховалыг