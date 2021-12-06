https://ria.ru/20211206/tseny-1762407580.html
Украину ждут космические цены на газ
Украинцев предупредили о "космических" ценах на газ - РИА Новости, 06.12.2021
Украину ждут космические цены на газ
"Нафтогаз Украины" сделал все, чтобы "космические тарифы" на энергоносители в стране стали реальностью, заявил vesti.ua заместитель главы научно-технического... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:55
2021-12-06T15:55
2021-12-06T17:00
в мире
украина
нафтогаз украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" сделал все, чтобы "космические тарифы" на энергоносители в стране стали реальностью, заявил vesti.ua заместитель главы научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.В публикации сообщается, что потребителей услуг компании "Поставщик последней надежды", функции которой сейчас выполняет "Нафтогаз", ждет цена до 47 гривен за кубометр. Столько придется платить 457 тысячам украинских домохозяйств.Комментируя новость, Рябцев указал, что власти не станут компенсировать такую высокую стоимость."Интересы компаний-поставщиков природного газа защищены намного лучше, чем интересы потребителей. И что вы хотите от этого государства?" — пояснил он.Эксперт подчеркнул, что "правила игры" диктуют предприятия, снабжающие граждан топливом, и призвал предъявлять претензии регулятору, допустившему это. По его мнению, власти применят все имеющиеся у них методы принуждения, чтобы заставить население платить."Вместо того чтобы являться независимым арбитром на энергетических рынках, оно (государство. — Прим. ред.) давно приняло сторону поставщиков энергоресурсов", — подытожил Рябцев.С 1 января на Украине подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. Это вызвало протестные акции в регионах.Ранее Киев ввел госрегулирование стоимости топлива, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (26 центов) за кубометр на время карантина. Это позволит некоторым потребителям сэкономить на газе в среднем 30 процентов.
https://ria.ru/20211028/pike-1756603462.html
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РИА Новости
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в мире, украина, нафтогаз украины
15:55 06.12.2021 (обновлено: 17:00 06.12.2021)
Украинцев предупредили о "космических" ценах на газ
Энергетик Рябцев предупредил украинцев о "космических" ценах на газ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
"Нафтогаз Украины
" сделал все, чтобы "космические тарифы" на энергоносители в стране стали реальностью, заявил vesti.ua
заместитель главы научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
В публикации сообщается, что потребителей услуг компании "Поставщик последней надежды", функции которой сейчас выполняет "Нафтогаз", ждет цена до 47 гривен за кубометр. Столько придется платить 457 тысячам украинских домохозяйств.
Комментируя новость, Рябцев указал, что власти не станут компенсировать такую высокую стоимость.
"Интересы компаний-поставщиков природного газа защищены намного лучше, чем интересы потребителей. И что вы хотите от этого государства?" — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что "правила игры" диктуют предприятия, снабжающие граждан топливом, и призвал предъявлять претензии регулятору, допустившему это. По его мнению, власти применят все имеющиеся у них методы принуждения, чтобы заставить население платить.
"Вместо того чтобы являться независимым арбитром на энергетических рынках, оно (государство. — Прим. ред.) давно приняло сторону поставщиков энергоресурсов", — подытожил Рябцев.
С 1 января на Украине
подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. Это вызвало протестные акции в регионах.
Ранее Киев
ввел госрегулирование стоимости топлива, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (26 центов) за кубометр на время карантина. Это позволит некоторым потребителям сэкономить на газе в среднем 30 процентов.