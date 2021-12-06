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Байден заявит Путину о цене за "нападение" на Украину, заявили в Белом доме
Байден заявит Путину о цене за "нападение" на Украину, заявили в Белом доме - РИА Новости, 06.12.2021
Байден заявит Путину о цене за "нападение" на Украину, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден заявит президенту России Владимиру Путину, что в случае нападения на Украину Россия заплатит "очень реальную цену", но также обозначит... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:24
2021-12-06T21:24
2021-12-06T21:31
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявит президенту России Владимиру Путину, что в случае нападения на Украину Россия заплатит "очень реальную цену", но также обозначит эффективный путь дипломатической деэскалации, сказал представитель американской администрации."Очевидно, что президент Байден... даст ясно понять, что России придется заплатить очень реальную цену, если она решит продолжать, но он также даст ясно понять, что есть эффективный дипломатический путь для движения вперед", - сказал он.Чиновник провел брифинг для журналистов в канун разговора Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия
21:24 06.12.2021 (обновлено: 21:31 06.12.2021)
Байден заявит Путину о цене за "нападение" на Украину, заявили в Белом доме
Белый дом сообщил, что Байден заявит Путину о "реальной цене" за "нападение" на Украину