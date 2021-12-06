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ЦБ определит объем компенсации жертвам мошенников, сообщили СМИ

ЦБ определит объем компенсации жертвам мошенников, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2021

ЦБ определит объем компенсации жертвам мошенников, сообщили СМИ

ЦБ предложил обязать банки возвращать деньги тем, кто стал жертвой мошенников, пишет газета РБК со ссылкой на соответствующую инициативу регулятора. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T03:36

2021-12-06T03:36

2021-12-06T09:35

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. ЦБ предложил обязать банки возвращать деньги тем, кто стал жертвой мошенников, пишет газета РБК со ссылкой на соответствующую инициативу регулятора.О планах усовершенствовать механизм возврата сообщил на прошлой неделе директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. По данным ЦБ, в прошлом квартале объем средств, украденных киберпреступниками, вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более 3,2 миллиарда рублей. При этом доля возвращенных средств от всего объема похищенного, напротив, резко снизилась: на 5,4 процентного пункта, до 7,7%.Среди предложений, которые ЦБ разослал участникам рынка и подлинность которых подтвердили РБК три источника на финансовом рынке, а также представители Росбанка и Альфа-банка, значится введение упрощенного порядка возврата денежных средств пострадавшим от действий мошенников в размере суммы, которую определит Банк России.Уваров ранее заявлял и о намерении повысить качество "антифрод-процедур" (против мошенничества). По данным РБК, это также будет связано с суммой возврата, которую придется вернуть клиенту банка."Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер", — отмечает издание.К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/sotsset-1761862800.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия