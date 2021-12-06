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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/trailer-1762403893.html
Вышел финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским
Вышел финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским - РИА Новости, 06.12.2021
Вышел финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским
На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:28
2021-12-06T17:28
культура
филиппины
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константин хабенский
т-34
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шахматы
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях. В ленте рассказывают об одном из самых драматичных шахматных поединков: матче за звание чемпиона мира между действующим обладателем этого титула Анатолием Карповым (Янковский) и гроссмейстером Виктором Корчным (Хабенский). Последний эмигрировал из СССР за несколько лет до состязаний.В трейлере показывают, как Корчной просит политического убежища, напряженную подготовку к матчу на Филиппинах, а также первую встречу Карпова и Корчного, каждый из которых готов сражаться до конца. Режиссер фильма — Алексей Сидоров, снявший "Т-34" и "Бой с тенью". По его словам, это история "не про шахматы". В "Чемпионе мира" вместе с Хабенским и Янковским также снялись Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие.Премьера драмы в российских кинотеатрах состоится 30 декабря.
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филиппины, ссср, константин хабенский, т-34, виктор сухоруков, владимир вдовиченков, шахматы, новости культуры, кино и сериалы
17:28 06.12.2021
 
Вышел финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским

Вышел финальный трейлер фильма "Чемпион мира" о легендарном шахматном поединке

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях.
В ленте рассказывают об одном из самых драматичных шахматных поединков: матче за звание чемпиона мира между действующим обладателем этого титула Анатолием Карповым (Янковский) и гроссмейстером Виктором Корчным (Хабенский). Последний эмигрировал из СССР за несколько лет до состязаний.
В трейлере показывают, как Корчной просит политического убежища, напряженную подготовку к матчу на Филиппинах, а также первую встречу Карпова и Корчного, каждый из которых готов сражаться до конца.
Режиссер фильма — Алексей Сидоров, снявший "Т-34" и "Бой с тенью". По его словам, это история "не про шахматы".
"Это фильм о судьбе, о предназначении, о принятии вызова, об ответственности, о ценности семьи. Это человечное кино. Шахматы — это каркас, на который нанизаны огромные ценностные вопросы. Каждый ход меняет человека. Я надеюсь, что это получилось передать. По крайней мере я сделал все, чтобы это получилось, и смотрю в будущее как шахматист, рассчитавший длинную комбинацию и совершивший важнейший ход", — приводят слова Сидорова в пресс-службе Central Partnership.
В "Чемпионе мира" вместе с Хабенским и Янковским также снялись Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие.
Премьера драмы в российских кинотеатрах состоится 30 декабря.
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КультураФилиппиныСССРКонстантин ХабенскийТ-34Виктор СухоруковВладимир ВдовиченковШахматыНовости культурыКино и сериалы
 
 
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