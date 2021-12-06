https://ria.ru/20211206/trailer-1762403893.html

Вышел финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским

Вышел финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским - РИА Новости, 06.12.2021

Вышел финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским

На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:28

2021-12-06T17:28

2021-12-06T17:28

культура

филиппины

ссср

константин хабенский

т-34

виктор сухоруков

владимир вдовиченков

шахматы

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership разместили финальный трейлер драмы "Чемпион мира" с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях. В ленте рассказывают об одном из самых драматичных шахматных поединков: матче за звание чемпиона мира между действующим обладателем этого титула Анатолием Карповым (Янковский) и гроссмейстером Виктором Корчным (Хабенский). Последний эмигрировал из СССР за несколько лет до состязаний.В трейлере показывают, как Корчной просит политического убежища, напряженную подготовку к матчу на Филиппинах, а также первую встречу Карпова и Корчного, каждый из которых готов сражаться до конца. Режиссер фильма — Алексей Сидоров, снявший "Т-34" и "Бой с тенью". По его словам, это история "не про шахматы". В "Чемпионе мира" вместе с Хабенским и Янковским также снялись Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие.Премьера драмы в российских кинотеатрах состоится 30 декабря.

https://ria.ru/20211117/trailer-1759329513.html

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филиппины, ссср, константин хабенский, т-34, виктор сухоруков, владимир вдовиченков, шахматы, новости культуры, кино и сериалы