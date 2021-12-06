https://ria.ru/20211206/tigr-1762308030.html

В Приморье нападавший на собак амурский тигр "переехал" в дикую природу

В Приморье нападавший на собак амурский тигр "переехал" в дикую природу - РИА Новости, 06.12.2021

В Приморье нападавший на собак амурский тигр "переехал" в дикую природу

Специалисты отловили и переместили в окрестности нацпарка "Зов тигра" в Приморье краснокнижного амурского тигра, который на протяжении двух недель нападал на... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T02:56

2021-12-06T02:56

2021-12-06T02:56

общество

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

центр "амурский тигр"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Специалисты отловили и переместили в окрестности нацпарка "Зов тигра" в Приморье краснокнижного амурского тигра, который на протяжении двух недель нападал на собак в селе Пожарского района, сообщает в понедельник Центр "Амурский тигр"."Конфликтная ситуация между тигром и человеком развивалась в селе Нагорное Пожарского района с 20 ноября 2021 года. За 14 неполных дней тигр задавил семь собак на территории частных жилых домов. Вел себя хищник нестандартно, без опаски к людям. Выходы в село происходили как в темное, так и в светлое время суток", - говорится в сообщении.Росприроднадзор разрешил отловить тигра. "Во-первых, вблизи к месту выходов хищника располагается школа, а во-вторых, тигр стал вести себя чересчур вызывающе. Так, 29 ноября местный житель обнаружил хищника, когда тот наблюдал за его лошадью. Мужчина отпугнул хищника при помощи вил", - отметил первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, чьи слова приводит Центр.В субботу, 4 декабря, группа охотнадзора Приморского края отловила тигра. Это самец в возрасте двух-трех лет, без травм. Тигр здоров и, следовательно, может добывать крупных копытных для пропитания."В год с низкой численностью кабана часть тигров вынуждена переключиться в том числе на косулю, которая с формированием высоко уровня снежного покрова сконцентрировалась возле полей, прилегающих к населенным пунктам. А там, где люди, там - свалки бытовых отходов и, следовательно, беспризорные собаки. Вот и стал тигр разбавлять свой рацион сначала беспризорными собаками, а потом и домашними", - сказал гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Тигра выпустили в дикую природу в окрестностях национального парка "Зов тигра". Перед выпуском на хищника надели ошейник с GPS-передатчиком, чтобы следить за его адаптацией к новому месту обитания и исключить повторные выходы к населенным пунктам. Для идентификации тигра его пока что назвали Горный.Ранее Центр "Амурский тигр" сообщал, что зима 2021-2022 будет тяжелой для тигров. Дикие кабаны, которые являются не только кормовой базой амурского тигра, но и популярным охотничьим трофеем, пострадали от африканской чумы свиней. Сложные погодные условия, в первую очередь многоснежье, ухудшают ситуацию, тигры активнее перемещаются по ареалу. Длительные "голодные" переходы и жесткий ледяной наст увеличивает шанс получения травм. Специалисты предупреждали, что ослабленные и травмированные тигры станут чаще попадаться на глаза людям и, возможно, даже выходить к населенным пунктам.О конфликтах с хищниками местных жителей просят сообщать в охотнадзор и не пытаться разрешить ситуацию самостоятельно.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20211012/tigr-1754128584.html

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общество, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), центр "амурский тигр", россия