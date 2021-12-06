https://ria.ru/20211206/terrorizm-1762461578.html
Россия и Индия призвали пресекать химический и биологический терроризм
Россия и Индия призвали пресекать химический и биологический терроризм - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия призвали пресекать химический и биологический терроризм
Россия и Индия подчеркнули необходимость переговоров по международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:38
2021-12-06T20:38
2021-12-06T20:38
в мире
терроризм
индия
владимир путин
нарендра моди
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762431673_0:91:2910:1727_1920x0_80_0_0_5311db3e333d164b4034b9ca70fa1958.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия подчеркнули необходимость переговоров по международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."В целях устранения угрозы химического и биологического терроризма Стороны подчеркнули необходимость многосторонних переговоров по международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211206/afganistan-1762454649.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762431673_103:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_ed51a2c40a4f9d3103d8c515f05c8a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, терроризм, индия, владимир путин, нарендра моди, россия
Россия и Индия призвали пресекать химический и биологический терроризм
Путин и Моди подчеркнули необходимость пресечения химического и биологического терроризма