https://ria.ru/20211206/terrorizm-1762461578.html

Россия и Индия призвали пресекать химический и биологический терроризм

Россия и Индия призвали пресекать химический и биологический терроризм - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия призвали пресекать химический и биологический терроризм

Россия и Индия подчеркнули необходимость переговоров по международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:38

2021-12-06T20:38

2021-12-06T20:38

в мире

терроризм

индия

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нарендра моди

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия подчеркнули необходимость переговоров по международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."В целях устранения угрозы химического и биологического терроризма Стороны подчеркнули необходимость многосторонних переговоров по международной конвенции о пресечении актов химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению", - говорится в заявлении.

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в мире, терроризм, индия, владимир путин, нарендра моди, россия