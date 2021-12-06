https://ria.ru/20211206/terrorizm-1762438972.html

Путин и Моди резко осудили терроризм во всех проявлениях

Путин и Моди резко осудили терроризм во всех проявлениях - РИА Новости, 06.12.2021

Путин и Моди резко осудили терроризм во всех проявлениях

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди резко осудили терроризм во всех проявлениях, призвали международное сообщество... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:18

2021-12-06T18:18

2021-12-06T20:01

в мире

индия

владимир путин

нарендра моди

россия

терроризм

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди резко осудили терроризм во всех проявлениях, призвали международное сообщество интенсифицировать сотрудничество в борьбе с терроризмом.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны резко осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и призвали международное сообщество интенсифицировать сотрудничество в борьбе с терроризмом, включая "тихие гавани", финансирование терроризма, незаконный оборот оружия и наркотиков, радикализацию и злонамеренное использование информационно-коммуникационных технологий для распространения экстремистского, террористического и иного противоправного контента", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211206/gumpomosch-1762446982.html

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в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, россия, терроризм