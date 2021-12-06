https://ria.ru/20211206/terrorizm-1762436673.html
Россия и Индия выступили за повышение эффективности борьбы с терроризмом
Россия и Индия выступили за повышение эффективности борьбы с терроризмом - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия выступили за повышение эффективности борьбы с терроризмом
Россия и Индия выступают за повышение эффективности борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и угрозами в сфере информационной безопасности. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:10
2021-12-06T18:10
2021-12-06T19:05
индия
россия
в мире
владимир путин
шос
нарендра моди
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия выступают за повышение эффективности борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и угрозами в сфере информационной безопасности.Соответствующее совместное заявление президент России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Особое внимание Стороны намерены сфокусировать на повышении эффективности борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью и угрозами в сфере информационной безопасности, в частности путем совершенствования функциональности Региональной антитеррористической структуры ШОС", - говорится в сообщении.
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индия, россия, в мире, владимир путин, шос, нарендра моди
18:10 06.12.2021 (обновлено: 19:05 06.12.2021)
Россия и Индия выступили за повышение эффективности борьбы с терроризмом
Путин и премьер Индии Моди выступили за повышение эффективности борьбы с терроризмом