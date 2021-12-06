https://ria.ru/20211206/terroristy-1762455428.html

Россия и Индия осудили пособничество "марионеткам террористов"

Россия и Индия осудили пособничество "марионеткам террористов" - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия осудили пособничество "марионеткам террористов"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили пособничество "марионеткам террористов", подчеркнули важность отказа в финансовой... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:55

2021-12-06T19:55

2021-12-06T19:55

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили пособничество "марионеткам террористов", подчеркнули важность отказа в финансовой или военной поддержке террористических групп, текст соответствующего совместного заявления опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что стороны подчеркнули важность исполнения резолюций Генассамблеи и Совбеза по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также Глобальной контртеррористической стратегии ООН с учетом опыта и специфики государств.Подчеркивается, что РФ и Индия подтвердили приверженность общей борьбе с международным терроризмом, согласованным действиям против всех террористических групп, осудили трансграничное перемещение террористов и призвали привлекать к ответственности виновных в терактах вне зависимости от политических или религиозных соображений."Они осудили любое пособничество марионеткам террористов и подчеркнули важность отказа в любой логистической, финансовой или военной поддержке террористических групп, необходимой для совершения или планирования терактов. Стороны подтвердили необходимость поддержки и усиления роли ФАТФ и Контртеррористического Управления ООН в их совместной борьбе с терроризмом. Они подтвердили свою приверженность укреплению существующего международного режима контроля за наркотиками на основе трех соответствующих конвенций ООН", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20211206/afganistan-1762454649.html

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в мире, терроризм, индия, оон, владимир путин, генеральная ассамблея оон, нарендра моди, россия