Россия и Индия осудили пособничество "марионеткам террористов"
Президент Путин и премьер Индии Моди осудили пособничество "марионеткам террористов"
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили пособничество "марионеткам террористов", подчеркнули важность отказа в финансовой или военной поддержке террористических групп, текст соответствующего совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны подчеркнули важность исполнения резолюций Генассамблеи и Совбеза по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также Глобальной контртеррористической стратегии ООН с учетом опыта и специфики государств.
Подчеркивается, что РФ и Индия подтвердили приверженность общей борьбе с международным терроризмом, согласованным действиям против всех террористических групп, осудили трансграничное перемещение террористов и призвали привлекать к ответственности виновных в терактах вне зависимости от политических или религиозных соображений.
"Они осудили любое пособничество марионеткам террористов и подчеркнули важность отказа в любой логистической, финансовой или военной поддержке террористических групп, необходимой для совершения или планирования терактов. Стороны подтвердили необходимость поддержки и усиления роли ФАТФ и Контртеррористического Управления ООН в их совместной борьбе с терроризмом. Они подтвердили свою приверженность укреплению существующего международного режима контроля за наркотиками на основе трех соответствующих конвенций ООН", - отмечается в заявлении.