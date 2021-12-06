https://ria.ru/20211206/tank-1762310994.html

Т-34 оказались незаслуженно забыты

В Британии отказали Т-34 в звании лучшего танка Второй мировой войны - РИА Новости, 06.12.2021

Т-34 оказались незаслуженно забыты

Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны "Шерман М4", забыв про советский Т-34. Соответствующую информацию распространило... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T06:16

2021-12-06T06:16

2021-12-06T10:34

в мире

ссср

великобритания

т-34

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663641_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_d2dac69da46c5a7eebb1681ff6633e36.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны "Шерман М4", забыв про советский Т-34. Соответствующую информацию распространило испанское издание ABC.Американская машина, по мнению Холланда, несмотря небольшие габариты, была довольно быстрой, не очень тяжелой, ее легко можно было массово производить. Кроме того, во время войны именно "Шерман" чаще всего применяли в войсках западных союзников.При этом в статье также приводится мнение немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, назвавшего "самым опасным противником" советский Т-34.M4 "Шерман" — основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в армии США на всех местах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам по программе ленд-лизаT-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени и оказал значительное влияние на исход войны. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли "тридцатьчетверку" одним из самых лучших танков времен Второй мировой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210912/tank-1749739947.html

ссср

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ссср, великобритания, т-34, вторая мировая война (1939-1945)