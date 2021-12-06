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Т-34 оказались незаслуженно забыты
В Британии отказали Т-34 в звании лучшего танка Второй мировой войны - РИА Новости, 06.12.2021
Т-34 оказались незаслуженно забыты
Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны "Шерман М4", забыв про советский Т-34. Соответствующую информацию распространило... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T06:16
2021-12-06T10:34
в мире
ссср
великобритания
т-34
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны "Шерман М4", забыв про советский Т-34. Соответствующую информацию распространило испанское издание ABC.Американская машина, по мнению Холланда, несмотря небольшие габариты, была довольно быстрой, не очень тяжелой, ее легко можно было массово производить. Кроме того, во время войны именно "Шерман" чаще всего применяли в войсках западных союзников.При этом в статье также приводится мнение немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, назвавшего "самым опасным противником" советский Т-34.M4 "Шерман" — основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в армии США на всех местах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам по программе ленд-лизаT-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени и оказал значительное влияние на исход войны. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли "тридцатьчетверку" одним из самых лучших танков времен Второй мировой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, ссср, великобритания, т-34, вторая мировая война (1939-1945)
06:16 06.12.2021 (обновлено: 10:34 06.12.2021)
 
В Британии отказали Т-34 в звании лучшего танка Второй мировой войны

Британский историк Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны "Шерман", а не Т-34

© РИА Новости / Николай Максимов / Перейти в фотобанкСоветские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Николай Максимов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны "Шерман М4", забыв про советский Т-34. Соответствующую информацию распространило испанское издание ABC.
Американская машина, по мнению Холланда, несмотря небольшие габариты, была довольно быстрой, не очень тяжелой, ее легко можно было массово производить. Кроме того, во время войны именно "Шерман" чаще всего применяли в войсках западных союзников.
При этом в статье также приводится мнение немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, назвавшего "самым опасным противником" советский Т-34.
M4 "Шерман" — основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в армии США на всех местах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам по программе ленд-лиза
T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени и оказал значительное влияние на исход войны. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли "тридцатьчетверку" одним из самых лучших танков времен Второй мировой.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Танки Т-34
12 сентября, 13:21
Назван секрет Т-34, который не смогли повторить в фашистской Германии
 
В миреСССРВеликобританияТ-34Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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