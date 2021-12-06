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Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием

Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием - РИА Новости, 06.12.2021

Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием

Белый дом назвал "разочаровывающим" последний раунд переговоров о восстановлении атомной сделки и обвинил Иран в неготовности двигаться вперед. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T22:18

2021-12-06T22:18

2021-12-06T22:19

в мире

сша

иран

вена

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Белый дом назвал "разочаровывающим" последний раунд переговоров о восстановлении атомной сделки и обвинил Иран в неготовности двигаться вперед."Последний раунд встреч был разочаровывающим, Иран явился к столу переговоров неготовым к прогрессу", - сказала официальный пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Представители США ранее обвинили Иран в отказе от ранее согласованных компромиссов и выдвижении дополнительных требований в ходе седьмого раунда переговоров, который состоялся на прошлой неделе в Вене.Делегации разъехались по домам для оценки ситуации, новая дата переговоров пока не назначена.

https://ria.ru/20211204/gosdep-1762206274.html

сша

иран

вена

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в мире, сша, иран, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)