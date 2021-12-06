https://ria.ru/20211206/svpd-1762471330.html
Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием
Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием - РИА Новости, 06.12.2021
Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием
Белый дом назвал "разочаровывающим" последний раунд переговоров о восстановлении атомной сделки и обвинил Иран в неготовности двигаться вперед. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T22:18
2021-12-06T22:18
2021-12-06T22:19
в мире
сша
иран
вена
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2dbeb7c727d4d4d6ba10e78521f4594.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Белый дом назвал "разочаровывающим" последний раунд переговоров о восстановлении атомной сделки и обвинил Иран в неготовности двигаться вперед."Последний раунд встреч был разочаровывающим, Иран явился к столу переговоров неготовым к прогрессу", - сказала официальный пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Представители США ранее обвинили Иран в отказе от ранее согласованных компромиссов и выдвижении дополнительных требований в ходе седьмого раунда переговоров, который состоялся на прошлой неделе в Вене.Делегации разъехались по домам для оценки ситуации, новая дата переговоров пока не назначена.
https://ria.ru/20211204/gosdep-1762206274.html
сша
иран
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_58eea7ec5f98b38b39c6a4b82dfdf8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
22:18 06.12.2021 (обновлено: 22:19 06.12.2021)
Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием
Белый дом назвал последний раунд переговоров с Ираном по СВПД разочарованием