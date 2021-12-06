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Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием
Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием - РИА Новости, 06.12.2021
Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием
Белый дом назвал "разочаровывающим" последний раунд переговоров о восстановлении атомной сделки и обвинил Иран в неготовности двигаться вперед. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T22:18
2021-12-06T22:19
в мире
сша
иран
вена
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Белый дом назвал "разочаровывающим" последний раунд переговоров о восстановлении атомной сделки и обвинил Иран в неготовности двигаться вперед."Последний раунд встреч был разочаровывающим, Иран явился к столу переговоров неготовым к прогрессу", - сказала официальный пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Представители США ранее обвинили Иран в отказе от ранее согласованных компромиссов и выдвижении дополнительных требований в ходе седьмого раунда переговоров, который состоялся на прошлой неделе в Вене.Делегации разъехались по домам для оценки ситуации, новая дата переговоров пока не назначена.
https://ria.ru/20211204/gosdep-1762206274.html
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иран
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в мире, сша, иран, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
22:18 06.12.2021 (обновлено: 22:19 06.12.2021)
 
Белый дом назвал последний раунд переговоров по СВПД разочарованием

Белый дом назвал последний раунд переговоров с Ираном по СВПД разочарованием

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Белый дом назвал "разочаровывающим" последний раунд переговоров о восстановлении атомной сделки и обвинил Иран в неготовности двигаться вперед.
"Последний раунд встреч был разочаровывающим, Иран явился к столу переговоров неготовым к прогрессу", - сказала официальный пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
Представители США ранее обвинили Иран в отказе от ранее согласованных компромиссов и выдвижении дополнительных требований в ходе седьмого раунда переговоров, который состоялся на прошлой неделе в Вене.
Делегации разъехались по домам для оценки ситуации, новая дата переговоров пока не назначена.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 20:25
В Госдепе сообщили об ужесточении позиции Ирана по ядерной сделке
 
В миреСШАИранВенаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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