https://ria.ru/20211206/sudno-1762316319.html
В Сахалинской области сухогруз сел на мель
В Сахалинской области сухогруз сел на мель - РИА Новости, 06.12.2021
В Сахалинской области сухогруз сел на мель
Сухогруз сел на мель в сахалинском Холмске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:35
2021-12-06T08:35
2021-12-06T10:28
происшествия
холмск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762327866_0:76:1600:976_1920x0_80_0_0_d09f5496d21d1af4695dbb89001a6f4d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Сухогруз сел на мель в сахалинском Холмске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."Судно село на мель, предварительно, пострадавших нет, разлива топлива нет. На место выехали сотрудники МЧС", — сказал собеседник.По данным правительства Сахалинской области, на борту судна Xing Yuan экипаж из 12 человек, граждане КНР. Эвакуацию они пока не запрашивали. Также там находится запас топлива в 103 тонны.Представитель морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска в свою очередь отметил, что сухогруз не поврежден, решается вопрос о его снятии после шторма.
https://ria.ru/20211122/teplokhod-1760114993.html
холмск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762327866_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_1e94c5eb5ce94b870a3a64b83508f9d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, холмск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:35 06.12.2021 (обновлено: 10:28 06.12.2021)
В Сахалинской области сухогруз сел на мель
В сахалинском Холмске сухогруз сел на мель