https://ria.ru/20211206/sudno-1762316319.html

В Сахалинской области сухогруз сел на мель

В Сахалинской области сухогруз сел на мель - РИА Новости, 06.12.2021

В Сахалинской области сухогруз сел на мель

Сухогруз сел на мель в сахалинском Холмске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T08:35

2021-12-06T08:35

2021-12-06T10:28

происшествия

холмск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Сухогруз сел на мель в сахалинском Холмске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."Судно село на мель, предварительно, пострадавших нет, разлива топлива нет. На место выехали сотрудники МЧС", — сказал собеседник.По данным правительства Сахалинской области, на борту судна Xing Yuan экипаж из 12 человек, граждане КНР. Эвакуацию они пока не запрашивали. Также там находится запас топлива в 103 тонны.Представитель морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска в свою очередь отметил, что сухогруз не поврежден, решается вопрос о его снятии после шторма.

https://ria.ru/20211122/teplokhod-1760114993.html

холмск

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происшествия, холмск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)