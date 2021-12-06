Туляков, бросивших мужчину умирать примотанным к дереву, будут судить
В Тульской области будут судить мужчин, примотавших именинника к дереву пищевой пленкой
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Суд в Тульской области рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в том, что они похитили мужчину в его день рождения, примотали к дереву пищевой пленкой и бросили умирать, сообщает прокуратура региона.
Прокуратура направила в суд уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
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"По версии следователей… 1 июля 2020 года трое жителей Богородицкого района на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений к своему знакомому в день его рождения обманным путем похитили последнего, перевезли его в лес, где с помощью веревки и стрейч-пленки привязали к стволу дерева и оставили в безлюдном месте… У потерпевшего наступила компрессионная асфиксия, повлекшая его смерть", - говорится в сообщении.
По данным СУСК России по региону, потерпевшему было 32 года, к дереву его примотали пищевой пленкой. И.о. главы областного следственного управления Владимир Усов сообщал журналистам, что задержаны были двое мужчин и женщина – они, по их словам, "хотели просто пошутить", позже вернулись к дереву, но именинник был уже мертв.
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