https://ria.ru/20211206/sud-1762376940.html

Туляков, бросивших мужчину умирать примотанным к дереву, будут судить

Туляков, бросивших мужчину умирать примотанным к дереву, будут судить - РИА Новости, 06.12.2021

Туляков, бросивших мужчину умирать примотанным к дереву, будут судить

Суд в Тульской области рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в том, что они похитили мужчину в его день рождения, примотали к... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:59

2021-12-06T13:59

2021-12-06T13:59

происшествия

богородицкий район

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Суд в Тульской области рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в том, что они похитили мужчину в его день рождения, примотали к дереву пищевой пленкой и бросили умирать, сообщает прокуратура региона.Прокуратура направила в суд уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего."По версии следователей… 1 июля 2020 года трое жителей Богородицкого района на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений к своему знакомому в день его рождения обманным путем похитили последнего, перевезли его в лес, где с помощью веревки и стрейч-пленки привязали к стволу дерева и оставили в безлюдном месте… У потерпевшего наступила компрессионная асфиксия, повлекшая его смерть", - говорится в сообщении.По данным СУСК России по региону, потерпевшему было 32 года, к дереву его примотали пищевой пленкой. И.о. главы областного следственного управления Владимир Усов сообщал журналистам, что задержаны были двое мужчин и женщина – они, по их словам, "хотели просто пошутить", позже вернулись к дереву, но именинник был уже мертв.

https://ria.ru/20211124/ural-1760631246.html

https://ria.ru/20200708/1574083817.html

богородицкий район

тульская область

россия

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происшествия, богородицкий район, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), россия