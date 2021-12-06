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Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства Су-30МКИ
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства Су-30МКИ - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства Су-30МКИ
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:57
2021-12-06T17:57
технологии
индия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
су-30мки
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."Действительно, достаточно долгое время здесь на предприятии HAL по нашей лицензии производятся самолёты Су-30МКИ и сегодня мы ведем переговоры о увеличении этого количества, то есть лицензионного производства, где-то на 50 единиц, то есть предприятие активно работает, и самолеты пользуются большим успехом в национальных ВВС", - сказал он.
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технологии, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, су-30мки, россия
17:57 06.12.2021
 
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства Су-30МКИ

Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства истребителей Су-30МКИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Действительно, достаточно долгое время здесь на предприятии HAL по нашей лицензии производятся самолёты Су-30МКИ и сегодня мы ведем переговоры о увеличении этого количества, то есть лицензионного производства, где-то на 50 единиц, то есть предприятие активно работает, и самолеты пользуются большим успехом в национальных ВВС", - сказал он.
Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх во время встречи в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
11:31
Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021-2030 годы
 
ТехнологииИндияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий ШугаевСу-30МКИРоссия
 
 
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