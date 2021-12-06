https://ria.ru/20211206/su-30-1762432678.html
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства Су-30МКИ
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства Су-30МКИ - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства Су-30МКИ
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:57
2021-12-06T17:57
2021-12-06T17:57
технологии
индия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
су-30мки
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."Действительно, достаточно долгое время здесь на предприятии HAL по нашей лицензии производятся самолёты Су-30МКИ и сегодня мы ведем переговоры о увеличении этого количества, то есть лицензионного производства, где-то на 50 единиц, то есть предприятие активно работает, и самолеты пользуются большим успехом в национальных ВВС", - сказал он.
https://ria.ru/20211206/soglashenie-1762339651.html
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технологии, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, су-30мки, россия
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства Су-30МКИ
Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства истребителей Су-30МКИ