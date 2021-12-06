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Россия и Индия завершают переговоры по запуску производства "Спутника Лайт"
Россия и Индия завершают переговоры по запуску производства "Спутника Лайт" - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия завершают переговоры по запуску производства "Спутника Лайт"
Москва и Нью-дели завершают переговоры по запуску производства в Индии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:53
2021-12-06T12:53
2021-12-06T13:02
распространение коронавируса
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вакцинация
нью-дели
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коронавирусы
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Москва и Нью-дели завершают переговоры по запуску производства в Индии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."По "Спутник Лайт" завершаются переговоры. По основной вакцине "Спутник" есть договоренности о налаживании здесь производства, уже активно реализуется. Расчет на достаточно большие масштабы - несколько сот миллионов доз ежегодно", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с индийским коллегой
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в мире, вакцинация, нью-дели, сергей лавров, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
12:53 06.12.2021 (обновлено: 13:02 06.12.2021)
Россия и Индия завершают переговоры по запуску производства "Спутника Лайт"
Лавров: Россия и Индия завершают переговоры по запуску производства "Спутника Лайт"