https://ria.ru/20211206/sputnik-1762360761.html

Россия и Индия завершают переговоры по запуску производства "Спутника Лайт"

Россия и Индия завершают переговоры по запуску производства "Спутника Лайт" - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия завершают переговоры по запуску производства "Спутника Лайт"

Москва и Нью-дели завершают переговоры по запуску производства в Индии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:53

2021-12-06T12:53

2021-12-06T13:02

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

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сергей лавров

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россия

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Москва и Нью-дели завершают переговоры по запуску производства в Индии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."По "Спутник Лайт" завершаются переговоры. По основной вакцине "Спутник" есть договоренности о налаживании здесь производства, уже активно реализуется. Расчет на достаточно большие масштабы - несколько сот миллионов доз ежегодно", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с индийским коллегой

https://ria.ru/20211206/argentina-1762336907.html

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