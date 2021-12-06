https://ria.ru/20211206/sputnik-1762357542.html
В Армении заявили о готовности поставлять на рынок "Спутник Лайт"
В Армении заявили о готовности поставлять на рынок "Спутник Лайт" - РИА Новости, 06.12.2021
В Армении заявили о готовности поставлять на рынок "Спутник Лайт"
Произведенная в Армении вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" готова выйти на рынок, заявил министр экономики республики Ваан Керобян. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:41
2021-12-06T12:41
2021-12-06T12:50
распространение коронавируса
армения
вакцина "спутник лайт"
вакцинация
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
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ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Произведенная в Армении вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" готова выйти на рынок, заявил министр экономики республики Ваан Керобян."В Армении уже есть произведенная в стране, прошедшая все контрольные критерии продукция (вакцина "Спутник Лайт" - ред), которая готова выйти и на рынок", - сказал Керобян.В сентябре директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак сообщил о начале розлива вакцины "Спутник Лайт" в Армении. Он отметил, что препарат станет доступен для населения после прохождения контроля качества."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Сейчас эта вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
https://ria.ru/20211206/argentina-1762336907.html
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армения, вакцина "спутник лайт", вакцинация, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19
12:41 06.12.2021 (обновлено: 12:50 06.12.2021)
В Армении заявили о готовности поставлять на рынок "Спутник Лайт"
Минэкономики Армении: произведенная в стране вакцина "Спутник Лайт" готова выйти на рынок