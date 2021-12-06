https://ria.ru/20211206/sportobekty-1762461008.html
Рязанская область ежегодно вводит в строй новые спортивные объекты
Рязанская область ежегодно вводит в строй новые спортивные объекты - РИА Новости, 06.12.2021
Рязанская область ежегодно вводит в строй новые спортивные объекты
Новые спортивные объекты благодаря поддержке министерства спорта РФ каждый год появляются в Рязанской области, сказал губернатор Николай Любимов на встрече с... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:34
2021-12-06T20:34
2021-12-06T20:34
рязанская область
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министерство спорта рф
олег матыцин
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РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Новые спортивные объекты благодаря поддержке министерства спорта РФ каждый год появляются в Рязанской области, сказал губернатор Николай Любимов на встрече с прибывшим в регион с рабочей поездкой министром спорта РФ Олегом Матыциным."Рязанская область чувствует поддержку министерства спорта Российской Федерации. Ежегодно мы вводим новые спортивные объекты. За прошедшие годы много построено благодаря помощи минспорта России", - сказал Любимов.Губернатор выразил благодарность министру спорта России за поддержку в реализации уже начатых проектов строительства спортивных объектов, в том числе футбольного манежа в Рязани. Николай Любимов отметил, что комплекс планируется ввести в эксплуатацию в следующем году в соответствии с плановыми сроками.Олег Матыцин отметил высокую активность Рязанской области в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" и заверил губернатора, что ведомство готово оказывать необходимую поддержку, в частности, в осуществлении таких социально значимых проектов, как строительство ледового дворца и 50-метрового бассейна, который необходим в Рязани.Также Николай Любимов и Олег Матыцин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта между министерством спорта РФ и правительством области. Соглашение разработано для реализации единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта Рязанской области. Сотрудничество в ближайшие четыре года планируется вести по ключевым направлениям федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". В частности, это создание условий для приобщения всех групп населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, развитие инфраструктуры, оснащение объектов спорта оборудованием и инвентарем, кадровое обеспечение, популяризация массового спорта.По словам Матыцина, соглашение - не просто документ, а реальная программа совместных действий. "Соглашение даст возможность развивать то сотрудничество и партнерство, которое уже на сегодняшний день имеет конкретные результаты, а также согласовать наши планы, в первую очередь по реализации стратегии развития физической культуры и спорта России до 2030 года", - добавил министр спорта.
https://ria.ru/20211201/ryazan-1761696775.html
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рязанская область, рязань, министерство спорта рф, олег матыцин, россия
РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости.
Новые спортивные объекты благодаря поддержке министерства спорта РФ
каждый год появляются в Рязанской области
, сказал губернатор Николай Любимов
на встрече с прибывшим в регион с рабочей поездкой министром спорта РФ Олегом Матыциным
.
"Рязанская область чувствует поддержку министерства спорта Российской Федерации
. Ежегодно мы вводим новые спортивные объекты. За прошедшие годы много построено благодаря помощи минспорта России", - сказал Любимов.
Губернатор выразил благодарность министру спорта России за поддержку в реализации уже начатых проектов строительства спортивных объектов, в том числе футбольного манежа в Рязани
. Николай Любимов отметил, что комплекс планируется ввести в эксплуатацию в следующем году в соответствии с плановыми сроками.
"В Рязанской области всё больше людей начинают заниматься спортом систематически. Этот показатель у нас чуть выше, чем в среднем по стране – порядка 48%. Будем продолжать эту серьезную и очень важную для людей работу по развитию спорта, чтобы этот показатель довести до значения, установленного президентом РФ в указе о национальных целях", – заявил глава региона.
Олег Матыцин отметил высокую активность Рязанской области в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" и заверил губернатора, что ведомство готово оказывать необходимую поддержку, в частности, в осуществлении таких социально значимых проектов, как строительство ледового дворца и 50-метрового бассейна, который необходим в Рязани.
Также Николай Любимов и Олег Матыцин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта между министерством спорта РФ и правительством области. Соглашение разработано для реализации единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта Рязанской области. Сотрудничество в ближайшие четыре года планируется вести по ключевым направлениям федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". В частности, это создание условий для приобщения всех групп населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, развитие инфраструктуры, оснащение объектов спорта оборудованием и инвентарем, кадровое обеспечение, популяризация массового спорта.
"Мы благодарны министерству спорта России за внимание к нашему региону и готовность продолжать поддерживать Рязанскую область. Соглашение – это важный шаг в нашем сотрудничестве. Документ способствует тому, чтобы работа по развитию спорта шла уже с юридическими основаниями и в более активном темпе", - сказал Любимов.
По словам Матыцина, соглашение - не просто документ, а реальная программа совместных действий. "Соглашение даст возможность развивать то сотрудничество и партнерство, которое уже на сегодняшний день имеет конкретные результаты, а также согласовать наши планы, в первую очередь по реализации стратегии развития физической культуры и спорта России до 2030 года", - добавил министр спорта.