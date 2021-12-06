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Премьер Индии отметил важность заключенных с Россией соглашений
Премьер Индии отметил важность заключенных с Россией соглашений - РИА Новости, 06.12.2021
Премьер Индии отметил важность заключенных с Россией соглашений
Соглашения в разных сферах, заключенные между Россией и Индией укрепят сотрудничество двух стран, заявил премьер-министр Нарендра Моди на переговорах с... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:14
2021-12-06T16:14
в мире
индия
владимир путин
нарендра моди
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Соглашения в разных сферах, заключенные между Россией и Индией укрепят сотрудничество двух стран, заявил премьер-министр Нарендра Моди на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным."Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут, укрепят наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках программы "Сделано в Индии", также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики", - сказал Моди.Моди отметил, что уверен, что сегодняшние дискуссии будут полезными для отношений Индии и России.
https://ria.ru/20211206/potentsial-1762406459.html
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в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, россия
16:14 06.12.2021
 
Премьер Индии отметил важность заключенных с Россией соглашений

Премьер Индии Моди отметил важность соглашений, заключенных с Россией в разных сферах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Соглашения в разных сферах, заключенные между Россией и Индией укрепят сотрудничество двух стран, заявил премьер-министр Нарендра Моди на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут, укрепят наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках программы "Сделано в Индии", также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики", - сказал Моди.
Моди отметил, что уверен, что сегодняшние дискуссии будут полезными для отношений Индии и России.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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В миреИндияВладимир ПутинНарендра МодиРоссия
 
 
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