https://ria.ru/20211206/snegopad-1762409686.html

Вильфанд объяснил причину грядущего снегопада в Москве

Вильфанд объяснил причину грядущего снегопада в Москве - РИА Новости, 06.12.2021

Вильфанд объяснил причину грядущего снегопада в Москве

Выход к столице южного циклона, насыщенного влагой, приведет к выпадению в ночь на вторник в Москве 4-6 сантиметров снега, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:08

2021-12-06T16:08

2021-12-06T16:08

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759937733_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_44d51286bda69b127480e9e4504e3a85.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Выход к столице южного циклона, насыщенного влагой, приведет к выпадению в ночь на вторник в Москве 4-6 сантиметров снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Приближается циклон с юго-запада. Хорошо известный в метеорологии выход южного циклона. Москва окажется на периферии этого циклона. При этом с востока движется антициклоническое образование. Воздушные массы будут перемещаться, будет хорошо выраженный поток теплых воздушных масс и усиление ветра до 15 метров в секунду. Так как воздушные массы идут с юга, то они насыщены влагой, поэтому москвичей ожидает большое количество осадков", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что в течение ночи москвичей ждут осадки в виде сильного снега. По оценкам метеорологов, за ночь количество снега вырастет от 4 до 6 сантиметров.

https://ria.ru/20211206/pogoda-1762368050.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия