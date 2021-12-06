https://ria.ru/20211206/snegopad-1762409686.html
Вильфанд объяснил причину грядущего снегопада в Москве
Вильфанд объяснил причину грядущего снегопада в Москве - РИА Новости, 06.12.2021
Вильфанд объяснил причину грядущего снегопада в Москве
Выход к столице южного циклона, насыщенного влагой, приведет к выпадению в ночь на вторник в Москве 4-6 сантиметров снега, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:08
2021-12-06T16:08
2021-12-06T16:08
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гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Выход к столице южного циклона, насыщенного влагой, приведет к выпадению в ночь на вторник в Москве 4-6 сантиметров снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Приближается циклон с юго-запада. Хорошо известный в метеорологии выход южного циклона. Москва окажется на периферии этого циклона. При этом с востока движется антициклоническое образование. Воздушные массы будут перемещаться, будет хорошо выраженный поток теплых воздушных масс и усиление ветра до 15 метров в секунду. Так как воздушные массы идут с юга, то они насыщены влагой, поэтому москвичей ожидает большое количество осадков", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что в течение ночи москвичей ждут осадки в виде сильного снега. По оценкам метеорологов, за ночь количество снега вырастет от 4 до 6 сантиметров.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
Вильфанд объяснил причину грядущего снегопада в Москве
Глава Гидрометцентра Вильфанд: причиной снегопада в Москве станет циклон с юго-запада