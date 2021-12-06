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В Москве пройдет сильнейший за послевоенную историю снегопад
В Москве пройдет сильнейший за послевоенную историю снегопад - РИА Новости, 06.12.2021
В Москве пройдет сильнейший за послевоенную историю снегопад
Москвичей ожидает самый сильный снегопад в послевоенное время, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:38
2021-12-06T15:26
общество
москва
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москвичей ожидает самый сильный снегопад в послевоенное время, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, последний раз столько осадков выпадало в 1949 году. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12,7 миллиметра атмосферной влаги, до сих пор это максимальный показатель за все это время."И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков — и даже превысить его", — добавил он. Тишковец уточнил, что, по оценкам, за сутки их общее количество может составить от девяти до 14 миллиметров — около пятой части от месячной нормы. По статистике, наиболее обильный снег в этот день, кроме упомянутого 1949 года, наблюдался еще в 1955-м (8,2 миллиметра)."Таким образом, предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года. Тем не менее суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра осадков", — сказал специалист.По его словам, снег в столице пойдет в середине ночи, а к утру "закружат метели". С 9:00 до 15:00 видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров, а сугробы вырастут с десяти до 17 сантиметров, что соответствует показателям последней декады декабря. Такой снежный покров в начале зимы можно наблюдать в среднем не чаще одного раза в пять лет, заметил он. Осадки ослабеют лишь к вечеру и при околонулевой температуре постепенно перейдут в смешанную фазу: будет преобладать уже мокрый снег вперемешку с дождем.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/prognoz-pogody-1762258791.html
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общество, москва
14:38 06.12.2021 (обновлено: 15:26 06.12.2021)
 
В Москве пройдет сильнейший за послевоенную историю снегопад

В Москве во вторник пройдет сильнейший за послевоенную историю снегопад

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москвичей ожидает самый сильный снегопад в послевоенное время, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря", - рассказал он.
Синоптик отметил, последний раз столько осадков выпадало в 1949 году. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12,7 миллиметра атмосферной влаги, до сих пор это максимальный показатель за все это время.
"И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков — и даже превысить его", — добавил он.
Тишковец уточнил, что, по оценкам, за сутки их общее количество может составить от девяти до 14 миллиметров — около пятой части от месячной нормы. По статистике, наиболее обильный снег в этот день, кроме упомянутого 1949 года, наблюдался еще в 1955-м (8,2 миллиметра).
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"Таким образом, предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года. Тем не менее суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра осадков", — сказал специалист.
По его словам, снег в столице пойдет в середине ночи, а к утру "закружат метели". С 9:00 до 15:00 видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров, а сугробы вырастут с десяти до 17 сантиметров, что соответствует показателям последней декады декабря. Такой снежный покров в начале зимы можно наблюдать в среднем не чаще одного раза в пять лет, заметил он.
"На проводах и деревьях ожидается налипание снега. В связи со сложными метеоусловиями ухудшится дорожная ситуация, вероятны сбои в авиасообщении", — предупредил метеоролог.
Осадки ослабеют лишь к вечеру и при околонулевой температуре постепенно перейдут в смешанную фазу: будет преобладать уже мокрый снег вперемешку с дождем.
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