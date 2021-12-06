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Почти 2 тысячи обращений по уборке снега поступило в Подмосковье
Почти 2 тысячи обращений по уборке снега поступило в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2021
Почти 2 тысячи обращений по уборке снега поступило в Подмосковье
Почти две тысячи обращений по поводу уборки снега и наледи поступило в Московской области с 29 ноября по 5 декабря, сообщил на заседании правительства региона... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:07
2021-12-06T13:07
2021-12-06T13:07
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КРАСНОГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Почти две тысячи обращений по поводу уборки снега и наледи поступило в Московской области с 29 ноября по 5 декабря, сообщил на заседании правительства региона министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."За прошедшую неделю у нас поступило более 2 тысяч обращений. Чаще всего люди обращают внимание на проезды и парковки, тротуары и дорожки, детские площадки", - сказал Хайкин.Лидерами по количеству обращений среди городских округов стали Химки – 353 обращения, Красногорск (182) и Одинцово (155).Всего, согласно данным пресс-службы на контроле министерства благоустройства Московской области находится 14,6 тысяч дворовых территории, более 2,2 тысяч общественных пространств. В уборке задействовано 17 906 дворников и сотрудников управляющих компаний и 2 227 единиц спецтехники.
https://ria.ru/20211202/dorogi-1761817552.html
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одинцово, московская область (подмосковье), красногорск, михаил хайкин