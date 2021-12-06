https://ria.ru/20211206/sneg-1762364260.html

Почти 2 тысячи обращений по уборке снега поступило в Подмосковье

Почти 2 тысячи обращений по уборке снега поступило в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2021

Почти 2 тысячи обращений по уборке снега поступило в Подмосковье

Почти две тысячи обращений по поводу уборки снега и наледи поступило в Московской области с 29 ноября по 5 декабря, сообщил на заседании правительства региона... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:07

2021-12-06T13:07

2021-12-06T13:07

новости подмосковья

одинцово

московская область (подмосковье)

красногорск

михаил хайкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92128/99/921289916_0:210:2808:1790_1920x0_80_0_0_6b5f4b28421e2de56f7165fc6a684ac5.jpg

КРАСНОГОРСК, 6 дек – РИА Новости. Почти две тысячи обращений по поводу уборки снега и наледи поступило в Московской области с 29 ноября по 5 декабря, сообщил на заседании правительства региона министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."За прошедшую неделю у нас поступило более 2 тысяч обращений. Чаще всего люди обращают внимание на проезды и парковки, тротуары и дорожки, детские площадки", - сказал Хайкин.Лидерами по количеству обращений среди городских округов стали Химки – 353 обращения, Красногорск (182) и Одинцово (155).Всего, согласно данным пресс-службы на контроле министерства благоустройства Московской области находится 14,6 тысяч дворовых территории, более 2,2 тысяч общественных пространств. В уборке задействовано 17 906 дворников и сотрудников управляющих компаний и 2 227 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20211202/dorogi-1761817552.html

одинцово

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одинцово, московская область (подмосковье), красногорск, михаил хайкин