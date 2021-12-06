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Историк объяснил, почему украинская армия заимствует нацистскую символику
Историк объяснил, почему украинская армия заимствует нацистскую символику - РИА Новости, 06.12.2021
Историк объяснил, почему украинская армия заимствует нацистскую символику
Украинская армия, решив в свое время демонстративно использовать антироссийскую символику, имеющую многочисленные заимствования, в том числе из эмблем войск... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T06:57
2021-12-06T06:59
в мире
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинская армия, решив в свое время демонстративно использовать антироссийскую символику, имеющую многочисленные заимствования, в том числе из эмблем войск гитлеровской Германии, тем самым невольно продемонстрировала отсутствие у себя реальных традиций и побед, заявил РИА Новости доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Александр Бубнов.В понедельник Украина отмечает 30-летие своей армии: 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы о вооруженных силах и об обороне."Попытка конструирования новой украинской идентичности на основе "анти-России" очень четко просматривается в такой, может быть, не столь заметной, но очень важной сфере, как военная символика. Потому что военная символика отражает традиции армии как важнейшего элемента государства", - сказал Бубнов.По его словам, Украина в своей армейской символике полностью отбрасывает опыт советского периода. "Но что остается? А остаются, естественно, те периоды истории, где Украина противостоит России. Но периодов несколько, и все они были бесславными для Киева", - отметил эксперт.По его словам, никаких актуальных военных традиций Украины не просматривается ни с XVII века, со времен Богдана Хмельницкого, ни даже со времен "сечевых стрельцов", на базе которых австро-венгерские власти после начала Первой мировой войны сформировали военный легион УСС. "Там все коротко и бесславно", - добавил Бубнов.Далее по шкале времени лежит Украинская повстанческая армия*, отметил историк. "Но УПА* - это партизаны, которые уже проиграли и готовятся попрятаться по лесам. Поэтому и их "боевой" опыт в чистом виде не годится", - сказал Бубнов."Вервольф" и "Азов"По словам Бубнова, реальный опыт регулярной армии имели украинские национальные формирования в составе войск Третьего рейха."И неслучайно дизайн новой полевой кепи вооруженных сил Украины, которая должна была символизировать мазепинку - головной убор сечевых стрельцов, на самом деле является почти полной копией "гансовки" в стиле гитлеровской армии", - отметил собеседник агентства."Нацистскую символику абсолютно один в один на Украине стараются, как правило, не копировать, все же табу на нее в приличном европейском обществе есть, но очевидное прямое сходство бросается в глаза. Заимствуются общие концепции знаков и эмблем Третьего рейха", - сказал Бубнов.Так, украинский знак на берете для горной пехоты представляет собой изображение эдельвейса с перекрещенными топорами, отмечает эксперт, но брошь в виде этого цветка была обязательным атрибутом кепи егерей 1-й горно-пехотной дивизии вермахта, а после Второй мировой войны данную символику используют горно-стрелковые подразделения ФРГ и Австрии.Он также напомнил, что эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины, утвержденные приказом минобороны Украины в 2020 году, являются калькой с эмблем вермахта, а кроме того наличие отдельных элементов нацистской символики обнаружено на эмблемах национальной гвардии Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии.По словам Бубнова, это "вплетение" символов Третьего рейха может быть объяснено тем, что украинские радикальные националисты, многие из которых - поклонники не только УПА, но и Гитлера, составляли наиболее идейную ударную часть Евромайдана и войны на Донбассе, и они же являются идеологически мотивированным ядром армии Украины."Вот это такое заигрывание с ними, чтобы им было бы приятно в армейской символике видеть отсыл к своему любимому историческому периоду", - добавил историк.Но и прямое копирование нацистских знаков имеется - речь идет о символике украинского добровольческого полка (ранее батальона) патрульной службы полиции особого назначения в составе национальной гвардии Украины "Азов", отметил Бубнов.По его словам, введенная в 2016 году эмблема сил специальных операций украинской армии "волк-оборотень" позиционируется разработчиками, как якобы олицетворение преемственности традиций от воинов князя Святослава и казаков-характерников до современных ВСУ."И тут ни о каких традициях речи быть не может. Но напрашивается аналогия с немецким "Вервольфом" (нем. Werwolf - волк-оборотень - ред.) - ополчением для ведения партизанской войны в тылу наступающих войск противника, созданным нацистами в конце Второй мировой войны", - добавил Бубнов.В настоящее время эмблему "Вервольфа" - "волчий крюк" - как раз и использует "Азов", пояснил историк.Выдумки на смех экспертамЕще одним источником "вдохновения" для авторов символики ВСУ стали эмблемы стран НАТО."Это, с одной стороны, объясняется прагматизмом - Киев взял курс на интеграцию в НАТО, но есть и интересные символические моменты. На Украине берут символику армий стран НАТО, но работают с ней своеобразно", - отметил Бубнов."Например, взять эмблему морской пехоты. В Италии - скрещенные ружья и якорь, все очевидно. Украинский вариант - на первый взгляд, то же самое. Но разница в ружьях. У итальянцев это современные ружья, у украинцев - мушкеты XVI века. Это искусственная архаизация в попытке показать, каким якобы древним было украинское государство", - пояснил собеседник агентства.По словам Бубнова, речь о попытке следовать общеевропейской традиции вкупе с отсылом к древним временам. "Но это слишком запоздалая технология романтизма. Европейские государства активно применяли ее у себя в XVIII-XIX веках на гребне волны своего национализма в попытке "удревнить" собственную историю, но сейчас у них в военной символике этого нет. А Украина с этим заигрывает", - сказал историк.В качестве еще одного примера Бубнов привел то, что на эмблемах бронетанковых войск Украины и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ имеются рыцарские перчатки и алебарды, характерные для Западной Европы и не имеющие ничего общего с якобы украинской военной традицией."От живых традиций вооруженных сил не отказываются, но раз их нет, то единственный путь - заимствование и "изобретение", выдумывание традиций, чем на Украине и занимаются", - добавил Бубнов.У ведущих армий мира военная символика, сохраняя традиции, модернизируется вместе с вооруженными силами, подчеркнул собеседник агентства. "А Украина идет в обратную сторону. На мой взгляд, это ключевая проблема их попытки национального строительства, основы которого Украина изобретает. Сейчас, когда под рукой есть интернет и все можно проверить за секунды, изобретать традиции - это, конечно, очень смелый в своей странности эксперимент", - сказал историк.По словам Бубнова, ничего кроме скепсиса и иронии у профессиональных специалистов это не вызывает."Как говорится, как вы корабль назовете, так он и поплывет. Вот эта символика с ее беспомощными заимствованиями, архаизацией и опытом Третьего рейха не сулит украинской армии ничего хорошего", - добавил он.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
06:57 06.12.2021 (обновлено: 06:59 06.12.2021)
 
Историк объяснил, почему украинская армия заимствует нацистскую символику

Историк Бубнов объяснил, почему украинская армия заимствует нацистскую символику

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкции националистов на Украине
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинская армия, решив в свое время демонстративно использовать антироссийскую символику, имеющую многочисленные заимствования, в том числе из эмблем войск гитлеровской Германии, тем самым невольно продемонстрировала отсутствие у себя реальных традиций и побед, заявил РИА Новости доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Александр Бубнов.
В понедельник Украина отмечает 30-летие своей армии: 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы о вооруженных силах и об обороне.
"Попытка конструирования новой украинской идентичности на основе "анти-России" очень четко просматривается в такой, может быть, не столь заметной, но очень важной сфере, как военная символика. Потому что военная символика отражает традиции армии как важнейшего элемента государства", - сказал Бубнов.
По его словам, Украина в своей армейской символике полностью отбрасывает опыт советского периода. "Но что остается? А остаются, естественно, те периоды истории, где Украина противостоит России. Но периодов несколько, и все они были бесславными для Киева", - отметил эксперт.
По его словам, никаких актуальных военных традиций Украины не просматривается ни с XVII века, со времен Богдана Хмельницкого, ни даже со времен "сечевых стрельцов", на базе которых австро-венгерские власти после начала Первой мировой войны сформировали военный легион УСС. "Там все коротко и бесславно", - добавил Бубнов.
Далее по шкале времени лежит Украинская повстанческая армия*, отметил историк. "Но УПА* - это партизаны, которые уже проиграли и готовятся попрятаться по лесам. Поэтому и их "боевой" опыт в чистом виде не годится", - сказал Бубнов.
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"Вервольф" и "Азов"

По словам Бубнова, реальный опыт регулярной армии имели украинские национальные формирования в составе войск Третьего рейха.
"И неслучайно дизайн новой полевой кепи вооруженных сил Украины, которая должна была символизировать мазепинку - головной убор сечевых стрельцов, на самом деле является почти полной копией "гансовки" в стиле гитлеровской армии", - отметил собеседник агентства.
"Нацистскую символику абсолютно один в один на Украине стараются, как правило, не копировать, все же табу на нее в приличном европейском обществе есть, но очевидное прямое сходство бросается в глаза. Заимствуются общие концепции знаков и эмблем Третьего рейха", - сказал Бубнов.
Так, украинский знак на берете для горной пехоты представляет собой изображение эдельвейса с перекрещенными топорами, отмечает эксперт, но брошь в виде этого цветка была обязательным атрибутом кепи егерей 1-й горно-пехотной дивизии вермахта, а после Второй мировой войны данную символику используют горно-стрелковые подразделения ФРГ и Австрии.
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Он также напомнил, что эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины, утвержденные приказом минобороны Украины в 2020 году, являются калькой с эмблем вермахта, а кроме того наличие отдельных элементов нацистской символики обнаружено на эмблемах национальной гвардии Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии.
По словам Бубнова, это "вплетение" символов Третьего рейха может быть объяснено тем, что украинские радикальные националисты, многие из которых - поклонники не только УПА, но и Гитлера, составляли наиболее идейную ударную часть Евромайдана и войны на Донбассе, и они же являются идеологически мотивированным ядром армии Украины.
"Вот это такое заигрывание с ними, чтобы им было бы приятно в армейской символике видеть отсыл к своему любимому историческому периоду", - добавил историк.
Но и прямое копирование нацистских знаков имеется - речь идет о символике украинского добровольческого полка (ранее батальона) патрульной службы полиции особого назначения в составе национальной гвардии Украины "Азов", отметил Бубнов.
По его словам, введенная в 2016 году эмблема сил специальных операций украинской армии "волк-оборотень" позиционируется разработчиками, как якобы олицетворение преемственности традиций от воинов князя Святослава и казаков-характерников до современных ВСУ.
"И тут ни о каких традициях речи быть не может. Но напрашивается аналогия с немецким "Вервольфом" (нем. Werwolf - волк-оборотень - ред.) - ополчением для ведения партизанской войны в тылу наступающих войск противника, созданным нацистами в конце Второй мировой войны", - добавил Бубнов.
В настоящее время эмблему "Вервольфа" - "волчий крюк" - как раз и использует "Азов", пояснил историк.
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Выдумки на смех экспертам

Еще одним источником "вдохновения" для авторов символики ВСУ стали эмблемы стран НАТО.
"Это, с одной стороны, объясняется прагматизмом - Киев взял курс на интеграцию в НАТО, но есть и интересные символические моменты. На Украине берут символику армий стран НАТО, но работают с ней своеобразно", - отметил Бубнов.
"Например, взять эмблему морской пехоты. В Италии - скрещенные ружья и якорь, все очевидно. Украинский вариант - на первый взгляд, то же самое. Но разница в ружьях. У итальянцев это современные ружья, у украинцев - мушкеты XVI века. Это искусственная архаизация в попытке показать, каким якобы древним было украинское государство", - пояснил собеседник агентства.
По словам Бубнова, речь о попытке следовать общеевропейской традиции вкупе с отсылом к древним временам. "Но это слишком запоздалая технология романтизма. Европейские государства активно применяли ее у себя в XVIII-XIX веках на гребне волны своего национализма в попытке "удревнить" собственную историю, но сейчас у них в военной символике этого нет. А Украина с этим заигрывает", - сказал историк.
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В качестве еще одного примера Бубнов привел то, что на эмблемах бронетанковых войск Украины и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ имеются рыцарские перчатки и алебарды, характерные для Западной Европы и не имеющие ничего общего с якобы украинской военной традицией.
"От живых традиций вооруженных сил не отказываются, но раз их нет, то единственный путь - заимствование и "изобретение", выдумывание традиций, чем на Украине и занимаются", - добавил Бубнов.
У ведущих армий мира военная символика, сохраняя традиции, модернизируется вместе с вооруженными силами, подчеркнул собеседник агентства. "А Украина идет в обратную сторону. На мой взгляд, это ключевая проблема их попытки национального строительства, основы которого Украина изобретает. Сейчас, когда под рукой есть интернет и все можно проверить за секунды, изобретать традиции - это, конечно, очень смелый в своей странности эксперимент", - сказал историк.
По словам Бубнова, ничего кроме скепсиса и иронии у профессиональных специалистов это не вызывает.
"Как говорится, как вы корабль назовете, так он и поплывет. Вот эта символика с ее беспомощными заимствованиями, архаизацией и опытом Третьего рейха не сулит украинской армии ничего хорошего", - добавил он.
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