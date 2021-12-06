https://ria.ru/20211206/sibgmu-1761783801.html

Ученые научились бороться с дыхательной недостаточностью после COVID-19

Ученые научились бороться с дыхательной недостаточностью после COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021

Ученые научились бороться с дыхательной недостаточностью после COVID-19

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с коллегами из Томского НИМЦ продемонстрировали, что для лечения дыхательной... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T03:00

2021-12-06T03:00

2021-12-06T07:38

наука

томск

сибирский государственный медицинский университет

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с коллегами из Томского НИМЦ продемонстрировали, что для лечения дыхательной недостаточности при повреждениях легких после COVID-19 могут эффективно использоваться ингаляции газовой смесью на основе ксенона. Результаты исследования опубликованы в журнале EXCLI Journal.При COVID-19 у пациентов часто нарушена вентиляционная функция легких из-за воспалительного повреждения терминальных отделов на уровне альвеолярно-капиллярной границы. Все это приводит к дыхательной недостаточности, требующей кислородной и даже вентиляционной поддержки.Подобные проявления инфекции сохраняются и во время реабилитации, которая, в зависимости от выраженности повреждений легких в остром периоде, может продолжаться до шести и более месяцев.У пациентов, перенесших коронавирус, наблюдаются различные стрессовые симптомокомплексы, напрямую либо косвенно связанные с вентиляционной недостаточностью: депрессия, тревожность, расстройства сна, слабость, ухудшающие качество жизни и социальную реабилитацию.По ее словам, при проведении этих процедур у пациентов значительно снизились симптомы дыхательной недостаточности, увеличился дыхательный объем, уменьшилась частота дыхания и сердечных сокращений, существенно повысилось насыщение кислородом артериальной крови по данным пульсоксиметрии. Компьютерная томография показала значительное уменьшение зон "матового стекла".Зарегистрированные позитивные эффекты от кратковременных ингаляций Хе/О2 газовой смеси, по словам ученых, могут быть связаны с восстановлением числа и объема альвеол, где происходит газообмен — насыщение крови кислородом.По результатам экспериментов исследователи установили, что ксенон воздействует на легочный сурфактант — вещество, препятствующее спадению альвеол легких и на 70% обеспечивающее их эластическую тягу.Легочный сурфактант при вирусном повреждении легких теряет способность препятствовать спадению альвеол. Моделирование процессов показало, что атом Хе за счет физических взаимодействий восстанавливает "пораженный" сурфактант, обеспечивая расправление спавшихся альвеол и препятствуя их спадению на выдохе.По мнению ученых, ингаляции газовой смесью Хе/О2 могут использоваться как новый способ лечения дыхательной недостаточности при поствирусных повреждениях легких.Сегодня во временные методические рекомендации по лечению COVID-19 включены методы ингаляции подогретой гелий-кислородной смеси и введение экзогенного сурфактанта. Однако первый аналог, облегчая доступ кислорода по дыхательным путям, не восстанавливает нарушенные эффекты сурфактанта и не обеспечивает увеличение объема дыхательной поверхности легких, а экзогенный сурфактант, в силу наличия воспалительного процесса в легких, не попадает в участки пораженной легочной ткани, рассказали исследователи."Чтобы внедрить технологию в рекомендации по лечению COVID-19, необходимо провести доказательные экспериментальные и клинические исследования. Они сейчас проводятся на базе СибГМУ в рамках программы "Приоритет 2030" и Томского НИМЦ", — отметила Удут.По мнению ученых СибГМУ, врачи могут использовать ксенон на этапе реабилитации переболевших COVID-19 уже сейчас.

https://ria.ru/20211122/dgtu-1759827499.html

https://ria.ru/20211110/sibgmu-1758087554.html

https://ria.ru/20211101/urfu-1756691839.html

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томск, сибирский государственный медицинский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии