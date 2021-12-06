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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/shtraf-1762398304.html
"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом
"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом - РИА Новости, 06.12.2021
"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом
Роскосмос предлагает вносить изменения в сроки и условия государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода, без предъявлений неустоек в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:15
2021-12-06T15:15
распространение коронавируса
общество
дмитрий рогозин
роскосмос
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Роскосмос предлагает вносить изменения в сроки и условия государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода, без предъявлений неустоек в случае просрочек обязательств, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Дефицит жидкого кислорода, используемого для испытаний ракетных двигателей, вызван тем, что Роскосмос направляет производимый кислород медицинским учреждениям для борьбы с COVID-19."Проектом постановления предлагается установить, что при исполнении государственных контрактов… заключенных Министерством обороны Российской Федерации, а также Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", стороны вправе по достижении договоренности вносить в условия государственных контрактов изменения… без предъявления к поставщикам… требований об уплате неустоек", - указывается в проекте постановления "Об особенностях исполнения государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода".Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что госкорпорация ежедневно передает медицинским учреждением страны в среднем 93 тонны медицинского кислорода.
https://ria.ru/20211201/kislorod-1761607235.html
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общество, дмитрий рогозин, роскосмос, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:15 06.12.2021
 
"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом

"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом в пандемию

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Роскосмос предлагает вносить изменения в сроки и условия государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода, без предъявлений неустоек в случае просрочек обязательств, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Дефицит жидкого кислорода, используемого для испытаний ракетных двигателей, вызван тем, что Роскосмос направляет производимый кислород медицинским учреждениям для борьбы с COVID-19.
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 11:55Распространение коронавируса
В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом
"Проектом постановления предлагается установить, что при исполнении государственных контрактов… заключенных Министерством обороны Российской Федерации, а также Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", стороны вправе по достижении договоренности вносить в условия государственных контрактов изменения… без предъявления к поставщикам… требований об уплате неустоек", - указывается в проекте постановления "Об особенностях исполнения государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода".
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что госкорпорация ежедневно передает медицинским учреждением страны в среднем 93 тонны медицинского кислорода.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 15:01Распространение коронавируса
Мишустин заявил о ежедневном мониторинге доступности лекарств и кислорода
 
Распространение коронавирусаОбществоДмитрий РогозинРоскосмосЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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