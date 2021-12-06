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"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом
"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом - РИА Новости, 06.12.2021
"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом
Роскосмос предлагает вносить изменения в сроки и условия государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода, без предъявлений неустоек в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:15
2021-12-06T15:15
2021-12-06T15:15
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дмитрий рогозин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Роскосмос предлагает вносить изменения в сроки и условия государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода, без предъявлений неустоек в случае просрочек обязательств, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Дефицит жидкого кислорода, используемого для испытаний ракетных двигателей, вызван тем, что Роскосмос направляет производимый кислород медицинским учреждениям для борьбы с COVID-19."Проектом постановления предлагается установить, что при исполнении государственных контрактов… заключенных Министерством обороны Российской Федерации, а также Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", стороны вправе по достижении договоренности вносить в условия государственных контрактов изменения… без предъявления к поставщикам… требований об уплате неустоек", - указывается в проекте постановления "Об особенностях исполнения государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода".Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что госкорпорация ежедневно передает медицинским учреждением страны в среднем 93 тонны медицинского кислорода.
https://ria.ru/20211201/kislorod-1761607235.html
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"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом
"Роскосмос" предложил не штрафовать предприятия, помогающие с кислородом в пандемию