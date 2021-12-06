https://ria.ru/20211206/shtraf-1762351318.html
Издателя "Медиазоны"* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Издателя "Медиазоны"* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 06.12.2021
Издателя "Медиазоны"* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Головинский суд Москвы назначил штраф в 1,5 тысячи рублей издателю "Медиазоны"* Петру Верзилову* за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:18
2021-12-06T12:18
2021-12-06T12:18
происшествия
pussy riot
петр верзилов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Головинский суд Москвы назначил штраф в 1,5 тысячи рублей издателю "Медиазоны"* Петру Верзилову* за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."Головинский суд назначил Петру Верзилову штраф 1500 рублей по статье 19.34.1 КоАП. В материале речь шла о постах в Facebook и Twitter", - сказал собеседник агентства.Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года. Согласно закону, физические лица и организации обязаны указывать, что имеют статус иностранного агента, во всех публичных сообщениях.В ноябре Соловьев рассказал РИА Новости, что Верзилова* объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Дело против Верзилова возбуждено по статье 330.2, которая появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Реальный срок по ней не грозит, только штраф или обязательные работы на срок до 400 часов.Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20211115/rozysk-1759095565.html
https://ria.ru/20210929/smi-inoagenty-1752371078.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, pussy riot, петр верзилов
Издателя "Медиазоны"* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Издателя "Медиазоны"* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Головинский суд Москвы назначил штраф в 1,5 тысячи рублей издателю "Медиазоны"* Петру Верзилову
* за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Головинский суд назначил Петру Верзилову штраф 1500 рублей по статье 19.34.1 КоАП. В материале речь шла о постах в Facebook и Twitter", - сказал собеседник агентства.
Включать физических лиц в список СМИ-иноагентов Минюст начал в декабре прошлого года. Согласно закону, физические лица и организации обязаны указывать, что имеют статус иностранного агента, во всех публичных сообщениях.
В ноябре Соловьев рассказал РИА Новости, что Верзилова* объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства. Дело против Верзилова возбуждено по статье 330.2, которая появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Реальный срок по ней не грозит, только штраф или обязательные работы на срок до 400 часов.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot
. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.