https://ria.ru/20211206/shkolnik-1762388671.html

В Нефтеюганске школьник ткнул одноклассника ключом в глаз

В Нефтеюганске школьник ткнул одноклассника ключом в глаз - РИА Новости, 06.12.2021

В Нефтеюганске школьник ткнул одноклассника ключом в глаз

Имеющий дурную славу школьник в Нефтеюганске ткнул другого ученика ключом в глаз, сообщает СУСК РФ по ХМАО. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:38

2021-12-06T14:38

2021-12-06T14:38

происшествия

нефтеюганск

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Имеющий дурную славу школьник в Нефтеюганске ткнул другого ученика ключом в глаз, сообщает СУСК РФ по ХМАО."По предварительным данным, к одному из учеников третьего класса длительное время применяет физическую силу одноклассник, который проявляет агрессию по отношению и к другим ученикам, а также преподавателям. В очередной раз обидчик нанес школьнику удар ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей, руководством школы не принимаются меры к пресечению опасного поведения учащегося", - говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент произошел в школе №10, ученик получил травму. Следователи выясняют детали, проверяют информацию о неоднократном обращении родителей учеников с жалобами на агрессивное поведение этого ученика, принимались ли меры, отмечается в сообщении. По результатам проверки будет дана оценка действиям руководства школы.

https://ria.ru/20211011/shkolnik-1754038090.html

нефтеюганск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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происшествия, нефтеюганск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия