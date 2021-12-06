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В Нефтеюганске школьник ткнул одноклассника ключом в глаз
В Нефтеюганске школьник ткнул одноклассника ключом в глаз - РИА Новости, 06.12.2021
В Нефтеюганске школьник ткнул одноклассника ключом в глаз
Имеющий дурную славу школьник в Нефтеюганске ткнул другого ученика ключом в глаз, сообщает СУСК РФ по ХМАО. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:38
2021-12-06T14:38
происшествия
нефтеюганск
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Имеющий дурную славу школьник в Нефтеюганске ткнул другого ученика ключом в глаз, сообщает СУСК РФ по ХМАО."По предварительным данным, к одному из учеников третьего класса длительное время применяет физическую силу одноклассник, который проявляет агрессию по отношению и к другим ученикам, а также преподавателям. В очередной раз обидчик нанес школьнику удар ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей, руководством школы не принимаются меры к пресечению опасного поведения учащегося", - говорится в сообщении.Отмечается, что инцидент произошел в школе №10, ученик получил травму. Следователи выясняют детали, проверяют информацию о неоднократном обращении родителей учеников с жалобами на агрессивное поведение этого ученика, принимались ли меры, отмечается в сообщении. По результатам проверки будет дана оценка действиям руководства школы.
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нефтеюганск
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, нефтеюганск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
14:38 06.12.2021
 
В Нефтеюганске школьник ткнул одноклассника ключом в глаз

В Нефтеюганске агрессивный школьник ткнул одноклассника ключом в глаз

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Имеющий дурную славу школьник в Нефтеюганске ткнул другого ученика ключом в глаз, сообщает СУСК РФ по ХМАО.
"По предварительным данным, к одному из учеников третьего класса длительное время применяет физическую силу одноклассник, который проявляет агрессию по отношению и к другим ученикам, а также преподавателям. В очередной раз обидчик нанес школьнику удар ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей, руководством школы не принимаются меры к пресечению опасного поведения учащегося", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в школе №10, ученик получил травму. Следователи выясняют детали, проверяют информацию о неоднократном обращении родителей учеников с жалобами на агрессивное поведение этого ученика, принимались ли меры, отмечается в сообщении. По результатам проверки будет дана оценка действиям руководства школы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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ПроисшествияНефтеюганскСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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