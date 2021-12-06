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В Польше эвакуировали школу из-за муляжа бомбы

В Польше эвакуировали школу из-за муляжа бомбы - РИА Новости, 06.12.2021

В Польше эвакуировали школу из-за муляжа бомбы

Более 400 человек эвакуировано из школы в польском Радзымине под Варшавой, сообщил журналистам представитель местной полиции Томаш Ситек. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:19

2021-12-06T17:19

2021-12-06T17:25

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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Более 400 человек эвакуировано из школы в польском Радзымине под Варшавой, сообщил журналистам представитель местной полиции Томаш Ситек."Идет эвакуация учеников и сотрудников школы. Мы ждем прибытия сотрудников специальной пиротехнической группы, которая проверит, имеем ли мы дело с настоящей бомбой или с ее муляжом", - рассказал Ситек.Он уточнил, что всего из здания школы эвакуируют более 400 человек. На место стянуты наряды полиции и пожарной охраны.По неофициальной информации, которую распространил телеканал TVN, бомбу принес в школу один из учеников.

https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762211523.html

варшава

польша

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в мире, школа, дети, варшава, польша