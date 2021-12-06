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В Польше эвакуировали школу из-за муляжа бомбы
В Польше эвакуировали школу из-за муляжа бомбы - РИА Новости, 06.12.2021
В Польше эвакуировали школу из-за муляжа бомбы
Более 400 человек эвакуировано из школы в польском Радзымине под Варшавой, сообщил журналистам представитель местной полиции Томаш Ситек. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:19
2021-12-06T17:19
2021-12-06T17:25
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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Более 400 человек эвакуировано из школы в польском Радзымине под Варшавой, сообщил журналистам представитель местной полиции Томаш Ситек."Идет эвакуация учеников и сотрудников школы. Мы ждем прибытия сотрудников специальной пиротехнической группы, которая проверит, имеем ли мы дело с настоящей бомбой или с ее муляжом", - рассказал Ситек.Он уточнил, что всего из здания школы эвакуируют более 400 человек. На место стянуты наряды полиции и пожарной охраны.По неофициальной информации, которую распространил телеканал TVN, бомбу принес в школу один из учеников.
https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762211523.html
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в мире, школа, дети, варшава, польша
17:19 06.12.2021 (обновлено: 17:25 06.12.2021)
В Польше эвакуировали школу из-за муляжа бомбы
В Польше эвакуировали более 400 человек из школы из-за подозрений на заложенную бомбу