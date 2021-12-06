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В Шанхае вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек
В Шанхае вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек - РИА Новости, 06.12.2021
В Шанхае вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек
Вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек в Шанхае, в том числе пострадали двое полицейских, сообщает полиция района Пудун в своем аккаунте в соцсети... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:36
2021-12-06T14:36
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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек в Шанхае, в том числе пострадали двое полицейских, сообщает полиция района Пудун в своем аккаунте в соцсети Weibo."Управление общественной безопасности района Пудун в 14.33 (9.33 мск) 6 декабря 2021 года получило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина ранил человека на улице Бошань близ улицы Гушань", - говорится в сообщении.Оперативно прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, обнаружили подозреваемого 26-летнего мужчину по фамилии Лю, который размахивал ножницами. Полицейские смогли его утихомирить.Девять пострадавших, в числе которых двое сотрудников полиции, оправили в больницу для оказания медицинской помощи.Согласно предварительному расследованию, мужчина недавно приехал в Шанхай, он стоит на учете в другом городе как человек с психическими проблемами. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20211119/ranenie-1759812170.html
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в мире, шанхай, weibo
14:36 06.12.2021
 
В Шанхае вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек

В Шанхае вооруженный ножницами мужчина с психическими проблемами ранил девять человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек в Шанхае, в том числе пострадали двое полицейских, сообщает полиция района Пудун в своем аккаунте в соцсети Weibo.
"Управление общественной безопасности района Пудун в 14.33 (9.33 мск) 6 декабря 2021 года получило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина ранил человека на улице Бошань близ улицы Гушань", - говорится в сообщении.
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Оперативно прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, обнаружили подозреваемого 26-летнего мужчину по фамилии Лю, который размахивал ножницами. Полицейские смогли его утихомирить.
Девять пострадавших, в числе которых двое сотрудников полиции, оправили в больницу для оказания медицинской помощи.
Согласно предварительному расследованию, мужчина недавно приехал в Шанхай, он стоит на учете в другом городе как человек с психическими проблемами. Расследование продолжается.
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