https://ria.ru/20211206/shakhta-1762344358.html
Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП
Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП - РИА Новости, 06.12.2021
Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП
Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана, сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:49
2021-12-06T11:49
2021-12-06T11:49
общество
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана, сообщает пресс-служба предприятия.Ранее сообщалось, что от предприятия семьи погибших получат выплаты в размере 2 миллионов рублей на семью плюс 1 миллион рублей на каждого члена семьи, которые находились на иждивении погибшего, детям погибших будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Также совладельцами предприятия Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным было принято решение полностью погасить все кредиты семьям погибших."После детальной работы с каждой семьей погибших появились и новые меры поддержки семей - приобретение жилья, выплата по 1 миллиону рублей каждому члену семьи, включая родителей и взрослых детей, которые не проживали совместно, а также пенсия всем несовершеннолетним детям в размере 25 тысяч рублей на каждого до 18 лет", – говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент семьи погибших заявили о желании приобрести более 50 квартир в разных городах. Отмечается, что все эти заявки уже отрабатываются."Размер кредитов, которые погашаются сегодня, составляет почти 25 миллионов рублей, на обучение детей - 20 миллионов рублей. А сумма дополнительных обязательств собственников уже перекрыла гарантии. Из почти 430 миллионов рублей общей суммы выплат семьям погибших работников шахты (по состоянию на 3 декабря) меньше половины - 181,6 миллиона рублей - предусмотрены федеральным отраслевым соглашением", – отмечается в сообщении.Кроме этого, еще 90 миллионов рублей составят выплаты девяти семьям погибших работников подрядных организаций и почти 50 миллионов рублей – семьям пяти погибших горноспасателей."С учетом выплат пострадавшим общие социальные обязательства составляют почти 630 миллионов рублей. И это не окончательная сумма", – заверили в пресс-службе шахты.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761924452.html
кемеровская область
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП
Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП
КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости.
Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области
дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана, сообщает пресс-служба предприятия.
Ранее сообщалось, что от предприятия семьи погибших получат выплаты в размере 2 миллионов рублей на семью плюс 1 миллион рублей на каждого члена семьи, которые находились на иждивении погибшего, детям погибших будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Также совладельцами предприятия Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным было принято решение полностью погасить все кредиты семьям погибших.
"После детальной работы с каждой семьей погибших появились и новые меры поддержки семей - приобретение жилья, выплата по 1 миллиону рублей каждому члену семьи, включая родителей и взрослых детей, которые не проживали совместно, а также пенсия всем несовершеннолетним детям в размере 25 тысяч рублей на каждого до 18 лет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент семьи погибших заявили о желании приобрести более 50 квартир в разных городах. Отмечается, что все эти заявки уже отрабатываются.
"Размер кредитов, которые погашаются сегодня, составляет почти 25 миллионов рублей, на обучение детей - 20 миллионов рублей. А сумма дополнительных обязательств собственников уже перекрыла гарантии. Из почти 430 миллионов рублей общей суммы выплат семьям погибших работников шахты (по состоянию на 3 декабря) меньше половины - 181,6 миллиона рублей - предусмотрены федеральным отраслевым соглашением", – отмечается в сообщении.
Кроме этого, еще 90 миллионов рублей составят выплаты девяти семьям погибших работников подрядных организаций и почти 50 миллионов рублей – семьям пяти погибших горноспасателей.
"С учетом выплат пострадавшим общие социальные обязательства составляют почти 630 миллионов рублей. И это не окончательная сумма", – заверили в пресс-службе шахты.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС
погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
5 из 9
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
6 из 9
В больницах остаются 49 человек.
7 из 9
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
8 из 9
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
9 из 9
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.
1 из 9
Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.
2 из 9
Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".
3 из 9
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.
4 из 9
За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.
5 из 9
В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
6 из 9
В больницах остаются 49 человек.
7 из 9
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.
8 из 9
Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.
9 из 9
В Кемеровской области объявили трехдневный траур.