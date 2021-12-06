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Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП
Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП - РИА Новости, 06.12.2021
Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП
Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана, сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:49
2021-12-06T11:49
общество
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана, сообщает пресс-служба предприятия.Ранее сообщалось, что от предприятия семьи погибших получат выплаты в размере 2 миллионов рублей на семью плюс 1 миллион рублей на каждого члена семьи, которые находились на иждивении погибшего, детям погибших будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Также совладельцами предприятия Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным было принято решение полностью погасить все кредиты семьям погибших."После детальной работы с каждой семьей погибших появились и новые меры поддержки семей - приобретение жилья, выплата по 1 миллиону рублей каждому члену семьи, включая родителей и взрослых детей, которые не проживали совместно, а также пенсия всем несовершеннолетним детям в размере 25 тысяч рублей на каждого до 18 лет", – говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент семьи погибших заявили о желании приобрести более 50 квартир в разных городах. Отмечается, что все эти заявки уже отрабатываются."Размер кредитов, которые погашаются сегодня, составляет почти 25 миллионов рублей, на обучение детей - 20 миллионов рублей. А сумма дополнительных обязательств собственников уже перекрыла гарантии. Из почти 430 миллионов рублей общей суммы выплат семьям погибших работников шахты (по состоянию на 3 декабря) меньше половины - 181,6 миллиона рублей - предусмотрены федеральным отраслевым соглашением", – отмечается в сообщении.Кроме этого, еще 90 миллионов рублей составят выплаты девяти семьям погибших работников подрядных организаций и почти 50 миллионов рублей – семьям пяти погибших горноспасателей."С учетом выплат пострадавшим общие социальные обязательства составляют почти 630 миллионов рублей. И это не окончательная сумма", – заверили в пресс-службе шахты.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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общество, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:49 06.12.2021
 
Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП

Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП

© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобиль скорой помощи на территории шахты "Листвяжная"
Автомобиль скорой помощи на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана, сообщает пресс-служба предприятия.
Ранее сообщалось, что от предприятия семьи погибших получат выплаты в размере 2 миллионов рублей на семью плюс 1 миллион рублей на каждого члена семьи, которые находились на иждивении погибшего, детям погибших будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Также совладельцами предприятия Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным было принято решение полностью погасить все кредиты семьям погибших.
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"После детальной работы с каждой семьей погибших появились и новые меры поддержки семей - приобретение жилья, выплата по 1 миллиону рублей каждому члену семьи, включая родителей и взрослых детей, которые не проживали совместно, а также пенсия всем несовершеннолетним детям в размере 25 тысяч рублей на каждого до 18 лет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент семьи погибших заявили о желании приобрести более 50 квартир в разных городах. Отмечается, что все эти заявки уже отрабатываются.
"Размер кредитов, которые погашаются сегодня, составляет почти 25 миллионов рублей, на обучение детей - 20 миллионов рублей. А сумма дополнительных обязательств собственников уже перекрыла гарантии. Из почти 430 миллионов рублей общей суммы выплат семьям погибших работников шахты (по состоянию на 3 декабря) меньше половины - 181,6 миллиона рублей - предусмотрены федеральным отраслевым соглашением", – отмечается в сообщении.
Кроме этого, еще 90 миллионов рублей составят выплаты девяти семьям погибших работников подрядных организаций и почти 50 миллионов рублей – семьям пяти погибших горноспасателей.
"С учетом выплат пострадавшим общие социальные обязательства составляют почти 630 миллионов рублей. И это не окончательная сумма", – заверили в пресс-службе шахты.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ОбществоКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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