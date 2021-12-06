https://ria.ru/20211206/shakhta-1762344358.html

Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП

Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП - РИА Новости, 06.12.2021

Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП

Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана, сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:49

2021-12-06T11:49

2021-12-06T11:49

общество

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана, сообщает пресс-служба предприятия.Ранее сообщалось, что от предприятия семьи погибших получат выплаты в размере 2 миллионов рублей на семью плюс 1 миллион рублей на каждого члена семьи, которые находились на иждивении погибшего, детям погибших будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Также совладельцами предприятия Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным было принято решение полностью погасить все кредиты семьям погибших."После детальной работы с каждой семьей погибших появились и новые меры поддержки семей - приобретение жилья, выплата по 1 миллиону рублей каждому члену семьи, включая родителей и взрослых детей, которые не проживали совместно, а также пенсия всем несовершеннолетним детям в размере 25 тысяч рублей на каждого до 18 лет", – говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент семьи погибших заявили о желании приобрести более 50 квартир в разных городах. Отмечается, что все эти заявки уже отрабатываются."Размер кредитов, которые погашаются сегодня, составляет почти 25 миллионов рублей, на обучение детей - 20 миллионов рублей. А сумма дополнительных обязательств собственников уже перекрыла гарантии. Из почти 430 миллионов рублей общей суммы выплат семьям погибших работников шахты (по состоянию на 3 декабря) меньше половины - 181,6 миллиона рублей - предусмотрены федеральным отраслевым соглашением", – отмечается в сообщении.Кроме этого, еще 90 миллионов рублей составят выплаты девяти семьям погибших работников подрядных организаций и почти 50 миллионов рублей – семьям пяти погибших горноспасателей."С учетом выплат пострадавшим общие социальные обязательства составляют почти 630 миллионов рублей. И это не окончательная сумма", – заверили в пресс-службе шахты.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761924452.html

кемеровская область

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общество, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе