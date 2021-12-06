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На шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции

На шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции - РИА Новости, 06.12.2021

На шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции

Работа системы вентиляции восстановлена на шахте "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:02

2021-12-06T09:02

2021-12-06T09:02

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей цивилев

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Работа системы вентиляции восстановлена на шахте "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."На шахте "Листвяжная" восстановлена работа системы вентиляции. За прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений. Началось проветривание аварийной выработки. Ведется круглосуточный мониторинг газовой атмосферы", – говорится в сообщении.Уточняется, что в понедельник планируется разведка ранее необследованных горных выработок шахты — более 2,5 километра тоннелей.Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

кемеровская область

россия

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе