Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/shakhta-1762317690.html
На шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции
На шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции - РИА Новости, 06.12.2021
На шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции
Работа системы вентиляции восстановлена на шахте "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:02
2021-12-06T09:02
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей цивилев
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_0:24:3051:1740_1920x0_80_0_0_9a93663548c26a71c6b8abf2d3dcb82b.jpg
КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Работа системы вентиляции восстановлена на шахте "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."На шахте "Листвяжная" восстановлена работа системы вентиляции. За прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений. Началось проветривание аварийной выработки. Ведется круглосуточный мониторинг газовой атмосферы", – говорится в сообщении.Уточняется, что в понедельник планируется разведка ранее необследованных горных выработок шахты — более 2,5 километра тоннелей.Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_48f175c71abed664439d91e5ba3384f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:02 06.12.2021
 
На шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции

На кузбасской шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Работа системы вентиляции восстановлена на шахте "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"На шахте "Листвяжная" восстановлена работа системы вентиляции. За прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений. Началось проветривание аварийной выработки. Ведется круглосуточный мониторинг газовой атмосферы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник планируется разведка ранее необследованных горных выработок шахты — более 2,5 километра тоннелей.
Утром 25 ноября на шахте произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей ЦивилевРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины
10:43Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
Лента новостейМолния
СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщиныГлава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавирусаУмер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона