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В США пригрозили ввести худшие экономические санкции против России
В США пригрозили ввести худшие экономические санкции против России - РИА Новости, 06.12.2021
В США пригрозили ввести худшие экономические санкции против России
В США угрожают вместе с Евросоюзом ввести против России худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против другой страны, за исключением Ирана РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:52
2021-12-06T19:52
2021-12-06T20:12
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. В США угрожают вместе с Евросоюзом ввести против России худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против другой страны, за исключением Ирана и КНДР, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Мы собрали чертовски агрессивный пакет", - сообщил телеканалу один источник.Он пригрозил, что если Россия начнет наступление на Украину, США и Евросоюз вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против другой страны, за исключением Ирана и КНДР.Ранее сообщалось, что США в данный момент изучают возможность введения санкций против Москвы для сдерживания якобы "вторжения" России на Украину.Сообщение телеканала появилось в преддверии звонка между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что лидеры двух стран проведут беседу во вторник. По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. При этом президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762437906.html
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в мире, сша, иран, кндр (северная корея), санкции, россия, владимир путин, джо байден, евросоюз, ситуация на украине
19:52 06.12.2021 (обновлено: 20:12 06.12.2021)
В США пригрозили ввести худшие экономические санкции против России
CNN: в США пригрозили ввести с ЕС худшие в истории экономические санкции против России