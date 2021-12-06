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В США пригрозили ввести худшие экономические санкции против России
В США пригрозили ввести худшие экономические санкции против России - РИА Новости, 06.12.2021
В США пригрозили ввести худшие экономические санкции против России
В США угрожают вместе с Евросоюзом ввести против России худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против другой страны, за исключением Ирана РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:52
2021-12-06T20:12
в мире
сша
иран
кндр (северная корея)
санкции
россия
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. В США угрожают вместе с Евросоюзом ввести против России худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против другой страны, за исключением Ирана и КНДР, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Мы собрали чертовски агрессивный пакет", - сообщил телеканалу один источник.Он пригрозил, что если Россия начнет наступление на Украину, США и Евросоюз вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против другой страны, за исключением Ирана и КНДР.Ранее сообщалось, что США в данный момент изучают возможность введения санкций против Москвы для сдерживания якобы "вторжения" России на Украину.Сообщение телеканала появилось в преддверии звонка между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что лидеры двух стран проведут беседу во вторник. По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. При этом президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
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сша
иран
кндр (северная корея)
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в мире, сша, иран, кндр (северная корея), санкции, россия, владимир путин, джо байден, евросоюз, ситуация на украине
19:52 06.12.2021 (обновлено: 20:12 06.12.2021)
 
В США пригрозили ввести худшие экономические санкции против России

CNN: в США пригрозили ввести с ЕС худшие в истории экономические санкции против России

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. В США угрожают вместе с Евросоюзом ввести против России худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против другой страны, за исключением Ирана и КНДР, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Мы собрали чертовски агрессивный пакет", - сообщил телеканалу один источник.
Он пригрозил, что если Россия начнет наступление на Украину, США и Евросоюз вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против другой страны, за исключением Ирана и КНДР.
Ранее сообщалось, что США в данный момент изучают возможность введения санкций против Москвы для сдерживания якобы "вторжения" России на Украину.
Сообщение телеканала появилось в преддверии звонка между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что лидеры двух стран проведут беседу во вторник. По словам американской стороны, Байден намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. При этом президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
18:14
Песков заявил, что в отношениях России и США огромные "авгиевы конюшни"
 
В миреСШАИранКНДР (Северная Корея)СанкцииРоссияВладимир ПутинДжо БайденЕвросоюзСитуация на Украине
 
 
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