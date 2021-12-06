19:37 06.12.2021 (обновлено: 22:15 06.12.2021)
США изучают возможность ввести новые санкции против России, сообщило СМИ
CNN: США изучают возможность ввести санкции против России и отключить ее от SWIFT
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
По их информации, ограничения коснутся "близкого окружения" Владимира Путина, а также энергетических компаний.
"Знакомые с ситуацией лица сообщили, что новые экономические санкции могут затронуть ряд секторов, включая энергетические компании и российские банки. Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России", — говорится в сообщении телеканала.
Меры предусматривают отключение России от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Такой шаг власти США рассматривают в качестве "ядерного" варианта. Кроме того, как заявил высокопоставленный источник в администрации, обсуждается вариант лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам в случае нападения.
"Мы собрали чертовски агрессивный пакет", — сказал CNN один из источников.
Решение об ограничительных мерах пока не принято. Администрация США ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.
При этом есть опасения, что Россия может ответить на действия США и их союзников, воспользовавшись сдерживанием "добычи энергоносителей в качестве оружия".
Сообщение телеканала появилось в преддверии переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным, которые пройдут во вторник в формате видеоконференции по защищенной связи. По словам американской стороны, хозяин Белого дома намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. Российский лидер ранее назвал такие заявления алармистскими.
Нагнетание напряженности
Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.