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https://ria.ru/20211206/sanktsii-1762454236.html
США изучают возможность ввести новые санкции против России, сообщило СМИ
США изучают возможность ввести новые санкции против России, сообщило СМИ - РИА Новости, 06.12.2021
США изучают возможность ввести новые санкции против России, сообщило СМИ
Власти США прорабатывают вопрос введения новых антироссийских санкций, которые должны будут предотвратить "вторжение" на Украину, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:37
2021-12-06T22:15
украина
сша
санкции
россия
в мире
swift
киев
иран
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Власти США прорабатывают вопрос введения новых антироссийских санкций, которые должны будут предотвратить "вторжение" на Украину, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.По их информации, ограничения коснутся "близкого окружения" Владимира Путина, а также энергетических компаний."Знакомые с ситуацией лица сообщили, что новые экономические санкции могут затронуть ряд секторов, включая энергетические компании и российские банки. Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России", — говорится в сообщении телеканала.Меры предусматривают отключение России от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Такой шаг власти США рассматривают в качестве "ядерного" варианта. Кроме того, как заявил высокопоставленный источник в администрации, обсуждается вариант лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам в случае нападения.По его словам, это самые серьезные санкции, которые когда-либо вводились против другой страны — за исключением Ирана и КНДР.Решение об ограничительных мерах пока не принято. Администрация США ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.При этом есть опасения, что Россия может ответить на действия США и их союзников, воспользовавшись сдерживанием "добычи энергоносителей в качестве оружия".Сообщение телеканала появилось в преддверии переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным, которые пройдут во вторник в формате видеоконференции по защищенной связи. По словам американской стороны, хозяин Белого дома намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. Российский лидер ранее назвал такие заявления алармистскими.Нагнетание напряженностиКиев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html
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украина, сша, санкции, россия, в мире, swift, киев, иран, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато
19:37 06.12.2021 (обновлено: 22:15 06.12.2021)
 
США изучают возможность ввести новые санкции против России, сообщило СМИ

CNN: США изучают возможность ввести санкции против России и отключить ее от SWIFT

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Власти США прорабатывают вопрос введения новых антироссийских санкций, которые должны будут предотвратить "вторжение" на Украину, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их информации, ограничения коснутся "близкого окружения" Владимира Путина, а также энергетических компаний.
"Знакомые с ситуацией лица сообщили, что новые экономические санкции могут затронуть ряд секторов, включая энергетические компании и российские банки. Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России", — говорится в сообщении телеканала.
Меры предусматривают отключение России от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Такой шаг власти США рассматривают в качестве "ядерного" варианта. Кроме того, как заявил высокопоставленный источник в администрации, обсуждается вариант лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам в случае нападения.

"Мы собрали чертовски агрессивный пакет", — сказал CNN один из источников.

По его словам, это самые серьезные санкции, которые когда-либо вводились против другой страны — за исключением Ирана и КНДР.
Решение об ограничительных мерах пока не принято. Администрация США ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.
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08:00
Чего американцы хотят от Путина и чем будут угрожать
При этом есть опасения, что Россия может ответить на действия США и их союзников, воспользовавшись сдерживанием "добычи энергоносителей в качестве оружия".
Сообщение телеканала появилось в преддверии переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным, которые пройдут во вторник в формате видеоконференции по защищенной связи. По словам американской стороны, хозяин Белого дома намерен выразить обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. Российский лидер ранее назвал такие заявления алармистскими.

Нагнетание напряженности

Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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