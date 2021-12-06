https://ria.ru/20211206/samolet-1762356241.html
СК возбудил дело после вынужденной посадки самолета S7 в Иркутске
СК возбудил дело после вынужденной посадки самолета S7 в Иркутске - РИА Новости, 06.12.2021
СК возбудил дело после вынужденной посадки самолета S7 в Иркутске
Следователи СК в Магадане возбудили уголовное дело после инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан - Новосибирск и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:36
2021-12-06T12:36
2021-12-06T17:04
происшествия
иркутск
новосибирск
s7 airlines
следственный комитет россии (ск рф)
самолеты
россия
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Следователи СК в Магадане возбудили уголовное дело после инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан - Новосибирск и совершившего вынужденную посадку в Иркутске, сообщает в понедельник Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.Самолет S7 Магадан - Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Управление воздушным судном при этом потеряно не было."По факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.В следственном управлении уточнили, что следователи Восточного межрегионального СУТ СК России проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), в рамках которой будет дана оценка действиям членов экипажа самолета."В рамках доследственной проверки, организованной по части 1 статьи 263 УК РФ, в отдельное производство выделены материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ. В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления", - пояснили в следственном управлении.По данным СК, в процессе набора высоты, при вылете самолета из аэропорта Магадана, экипаж отмечал сильное обледенение самолета. В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в Иркутске, отметили в управлении.На борту воздушного судна Airbus 321 находились 202 пассажира, из них трое детей и семь членов экипажа, пострадавших нет.
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происшествия, иркутск, новосибирск, s7 airlines, следственный комитет россии (ск рф), самолеты, россия
12:36 06.12.2021 (обновлено: 17:04 06.12.2021)
СК возбудил дело после вынужденной посадки самолета S7 в Иркутске
СК возбудил уголовное дело после вынужденной посадки в Иркутске самолета S7 с обледенением
НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости.
Следователи СК
в Магадане
возбудили уголовное дело после инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7
, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан - Новосибирск
и совершившего вынужденную посадку в Иркутске
, сообщает в понедельник Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Самолет S7 Магадан - Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Управление воздушным судном при этом потеряно не было.
"По факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
В следственном управлении уточнили, что следователи Восточного межрегионального СУТ СК России
проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), в рамках которой будет дана оценка действиям членов экипажа самолета.
"В рамках доследственной проверки, организованной по части 1 статьи 263 УК РФ, в отдельное производство выделены материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ. В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления", - пояснили в следственном управлении.
По данным СК, в процессе набора высоты, при вылете самолета из аэропорта Магадана, экипаж отмечал сильное обледенение самолета. В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в Иркутске, отметили в управлении.
На борту воздушного судна Airbus 321 находились 202 пассажира, из них трое детей и семь членов экипажа, пострадавших нет.