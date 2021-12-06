Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211206/samarskiy_universitet-1762041791.html
В России оптимизировали производство техники для аэрокосмической отрасли
В России оптимизировали производство техники для аэрокосмической отрасли - РИА Новости, 06.12.2021
В России оптимизировали производство техники для аэрокосмической отрасли
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет им. Королева) впервые разработали... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:00
2021-12-06T09:00
наука
технологии
самара
навигатор абитуриента
университетская наука
самарский университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762053943_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_9a8a09ece4758447bd858cdf0d9c0013.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет им. Королева) впервые разработали универсальную модель расчета теплообменников пластинчато-ребристого типа. По словам авторов модели, она позволит значительно оптимизировать проектирование и производство теплообменников в авиации, космонавтике, электронике и других отраслях, где используются системы охлаждения и кондиционирования. Исследование опубликовано в журнале Case Studies in Thermal Engineering.Теплообменные устройства отличаются большим разнообразием внешних форм и еще большим геометрическим разнообразием внутренних поверхностей, разделяющих потоки теплоносителей. Для интенсификации теплопередачи и создания компактных теплообменников широко применяют ребристые поверхности.Коллектив лаборатории криогенной техники Самарского университета им. Королева проводит исследования в области разработки и создания компактного теплообменника-регенератора для малоразмерной газотурбинной установки. Ученые столкнулись с трудностями при его проектировании с использованием существующих недостаточно точных расчетных моделей, описывающих процессы теплообмена и движения газовой среды.Современные пластинчато-ребристые теплообменники можно классифицировать по форме геометрии ребер (плоские ребра, перфорированные ребра, волнообразные ребра и т.д.). В прошлом, корреляционные модели, предложенные некоторыми учеными, были разработаны отдельно для каждого типа геометрии ребра. Однако использование различных моделей не позволяло провести корректное сравнение результатов между собой, тем самым затрудняя выбор рабочих параметров оребреных поверхностей.По словам авторов, ими разработана новая обобщенная модель коэффициента теплопередачи j (величина, которая показывает, какое количество теплоты переходит в единицу времени от более нагретого к менее нагретому теплоносителю) и коэффициента трения f (величина, которая равна отношению силы трения между двумя телами и силы, прижимающей их друг к другу, во время или в начале скольжения), включая комбинированные геометрические переменные для различных типов ребер. Созданная модель помогает проектировать и анализировать энергетические характеристики теплообменников.В дальнейшем, по словам авторов, модель будет использована для оптимизации конструкции теплообменного оборудования, используемых на эффективных криогенных энергетических установок и в системах охлаждения, используемых на борту летательных аппаратов и космических аппаратов.
https://ria.ru/20211123/samarskiy_universitet-1760299381.html
https://ria.ru/20210319/samarskiy-universitet-1601939211.html
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762053943_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_c0cbdbf32cbbb69403aa4e4e23456abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, самара, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, россия
09:00 06.12.2021
 

В России оптимизировали производство техники для аэрокосмической отрасли

© Фото : Пресс-служба Самарского университета, Анастасия КоротковаСотрудники лаборатории криогенной техники проводят испытания
Сотрудники лаборатории криогенной техники проводят испытания - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Пресс-служба Самарского университета, Анастасия Короткова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет им. Королева) впервые разработали универсальную модель расчета теплообменников пластинчато-ребристого типа. По словам авторов модели, она позволит значительно оптимизировать проектирование и производство теплообменников в авиации, космонавтике, электронике и других отраслях, где используются системы охлаждения и кондиционирования. Исследование опубликовано в журнале Case Studies in Thermal Engineering.
Теплообменные устройства отличаются большим разнообразием внешних форм и еще большим геометрическим разнообразием внутренних поверхностей, разделяющих потоки теплоносителей. Для интенсификации теплопередачи и создания компактных теплообменников широко применяют ребристые поверхности.
Ракетные двигатели РД-276 и РД-181 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 11:24Наука
В России создадут инновационное покрытие для защиты ракетных двигателей
Коллектив лаборатории криогенной техники Самарского университета им. Королева проводит исследования в области разработки и создания компактного теплообменника-регенератора для малоразмерной газотурбинной установки. Ученые столкнулись с трудностями при его проектировании с использованием существующих недостаточно точных расчетных моделей, описывающих процессы теплообмена и движения газовой среды.
Современные пластинчато-ребристые теплообменники можно классифицировать по форме геометрии ребер (плоские ребра, перфорированные ребра, волнообразные ребра и т.д.). В прошлом, корреляционные модели, предложенные некоторыми учеными, были разработаны отдельно для каждого типа геометрии ребра. Однако использование различных моделей не позволяло провести корректное сравнение результатов между собой, тем самым затрудняя выбор рабочих параметров оребреных поверхностей.

"Мы проанализировали влияние различных геометрических переменных ребер и режимов течения. Затем на основании проведенного анализа создали новую расчетную модель, включающую в себя функцию, учитывающую параметры трения и теплопередачи", — рассказал доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Самарского университета им. Королева Дмитрий Угланов.

По словам авторов, ими разработана новая обобщенная модель коэффициента теплопередачи j (величина, которая показывает, какое количество теплоты переходит в единицу времени от более нагретого к менее нагретому теплоносителю) и коэффициента трения f (величина, которая равна отношению силы трения между двумя телами и силы, прижимающей их друг к другу, во время или в начале скольжения), включая комбинированные геометрические переменные для различных типов ребер. Созданная модель помогает проектировать и анализировать энергетические характеристики теплообменников.
© Фото : пресс-служба Самарского университетаДмитрий Угланов в лаборатории около системы хранения криогенного топлива
Дмитрий Угланов в лаборатории около системы хранения криогенного топлива - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : пресс-служба Самарского университета
Дмитрий Угланов в лаборатории около системы хранения криогенного топлива
В дальнейшем, по словам авторов, модель будет использована для оптимизации конструкции теплообменного оборудования, используемых на эффективных криогенных энергетических установок и в системах охлаждения, используемых на борту летательных аппаратов и космических аппаратов.
Стоп-кадр видео работы в Самарском университете над проектом сверхлегкой оптики для наноспутников - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 11:32Наука
Сверхлегкая оптика из России пройдет испытания в космосе
 
НаукаТехнологииСамараНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСамарский университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины
10:43Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
Лента новостейМолния
СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщиныГлава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавирусаУмер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона