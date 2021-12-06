https://ria.ru/20211206/sakhalin-1762334887.html

На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна

На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 06.12.2021

На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как сухогруз сел на мель в акватории Холмского района, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:00

2021-12-06T11:00

2021-12-06T14:21

происшествия

холмский район

китай

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальневосточная транспортная прокуратура

морская спасательная служба

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как сухогруз сел на мель в акватории Холмского района, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.Ранее МЧС и власти Сахалина сообщали, что сухогруз сел на мель в Холмске. На борту судна Xing Yuan находится экипаж из 12 граждан КНР и 103 тонны топлива. Эвакуацию они не запрашивали. По данным морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз повреждений не получил."При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для их устранения", — рассказали в пресс-службе ведомства.В прокуратуре подтвердили, что разлива нефтепродуктов не наблюдается. К сухогрузу готовится выйти судно ФГУП "Морская спасательная служба".Западно-сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ также сообщило об организации проверки по факту инцидента.

https://ria.ru/20211206/sukhogruz-1762329799.html

холмский район

китай

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС 2021-12-06T11:00 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, холмский район, китай, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура, морская спасательная служба