https://ria.ru/20211206/sakhalin-1762334887.html
На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна
На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 06.12.2021
На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как сухогруз сел на мель в акватории Холмского района, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:00
2021-12-06T11:00
2021-12-06T14:21
происшествия
холмский район
китай
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная транспортная прокуратура
морская спасательная служба
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как сухогруз сел на мель в акватории Холмского района, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.Ранее МЧС и власти Сахалина сообщали, что сухогруз сел на мель в Холмске. На борту судна Xing Yuan находится экипаж из 12 граждан КНР и 103 тонны топлива. Эвакуацию они не запрашивали. По данным морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз повреждений не получил."При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для их устранения", — рассказали в пресс-службе ведомства.В прокуратуре подтвердили, что разлива нефтепродуктов не наблюдается. К сухогрузу готовится выйти судно ФГУП "Морская спасательная служба".Западно-сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ также сообщило об организации проверки по факту инцидента.
https://ria.ru/20211206/sukhogruz-1762329799.html
холмский район
китай
южно-сахалинск
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РИА Новости
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Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС
Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС
2021-12-06T11:00
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PT0M21S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, холмский район, китай, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура, морская спасательная служба
11:00 06.12.2021 (обновлено: 14:21 06.12.2021)
На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна
Транспортная прокуратура организовала проверку из-за севшего на мель у Сахалина судна