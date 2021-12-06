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https://ria.ru/20211206/sakhalin-1762334887.html
На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна
На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 06.12.2021
На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как сухогруз сел на мель в акватории Холмского района, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:00
2021-12-06T14:21
происшествия
холмский район
китай
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная транспортная прокуратура
морская спасательная служба
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как сухогруз сел на мель в акватории Холмского района, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.Ранее МЧС и власти Сахалина сообщали, что сухогруз сел на мель в Холмске. На борту судна Xing Yuan находится экипаж из 12 граждан КНР и 103 тонны топлива. Эвакуацию они не запрашивали. По данным морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз повреждений не получил."При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для их устранения", — рассказали в пресс-службе ведомства.В прокуратуре подтвердили, что разлива нефтепродуктов не наблюдается. К сухогрузу готовится выйти судно ФГУП "Морская спасательная служба".Западно-сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ также сообщило об организации проверки по факту инцидента.
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холмский район
китай
южно-сахалинск
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Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС
Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС
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происшествия, холмский район, китай, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура, морская спасательная служба
11:00 06.12.2021 (обновлено: 14:21 06.12.2021)
 
На Сахалине организовали проверку из-за севшего на мель судна

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за севшего на мель у Сахалина судна

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как сухогруз сел на мель в акватории Холмского района, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее МЧС и власти Сахалина сообщали, что сухогруз сел на мель в Холмске. На борту судна Xing Yuan находится экипаж из 12 граждан КНР и 103 тонны топлива. Эвакуацию они не запрашивали. По данным морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз повреждений не получил.
"При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для их устранения", — рассказали в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре подтвердили, что разлива нефтепродуктов не наблюдается. К сухогрузу готовится выйти судно ФГУП "Морская спасательная служба".
Западно-сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ также сообщило об организации проверки по факту инцидента.
Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 10:34
Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
 
ПроисшествияХолмский районКитайЮжно-СахалинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальневосточная транспортная прокуратураМорская спасательная служба
 
 
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