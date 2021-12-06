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https://ria.ru/20211206/s-400-1762366598.html
Лавров рассказал о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400
Лавров рассказал о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400 - РИА Новости, 06.12.2021
Лавров рассказал о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400
США пытались помешать сделке по закупке Индией российских комплексов С-400, но Нью-Дели доказал, что является суверенной странной и будет самостоятельно решать, РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:17
2021-12-06T13:21
в мире
сша
индия
с-400 «триумф»
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. США пытались помешать сделке по закупке Индией российских комплексов С-400, но Нью-Дели доказал, что является суверенной странной и будет самостоятельно решать, у кого закупать вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, сделка по закупке С-400 имеет важное практическое значение для обеспечения обороноспособности Индии."Сделка реализуется. Мы видели попытки США подорвать это сотрудничество и заставить Индию выполнять приказы Вашингтона и то, как США видят развитие региона. Но наши индийские друзья твёрдо заявили и четко объяснили, что они являются суверенной страной и они сами будут решать, чьи вооружения покупать и каких выбирать партнёров", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Нью-Дели.Он отметил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнёрства.
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в мире, сша, индия, с-400 «триумф», министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:17 06.12.2021 (обновлено: 13:21 06.12.2021)
 
Лавров рассказал о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400

Лавров: США пытались помешать сделке России и Индии по закупке С-400, но не смогли

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. США пытались помешать сделке по закупке Индией российских комплексов С-400, но Нью-Дели доказал, что является суверенной странной и будет самостоятельно решать, у кого закупать вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, сделка по закупке С-400 имеет важное практическое значение для обеспечения обороноспособности Индии.
"Сделка реализуется. Мы видели попытки США подорвать это сотрудничество и заставить Индию выполнять приказы Вашингтона и то, как США видят развитие региона. Но наши индийские друзья твёрдо заявили и четко объяснили, что они являются суверенной страной и они сами будут решать, чьи вооружения покупать и каких выбирать партнёров", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Нью-Дели.
Он отметил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнёрства.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 09:32
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В миреСШАИндияС-400 «Триумф»Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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