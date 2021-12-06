https://ria.ru/20211206/s-400-1762366598.html

Лавров рассказал о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400

Лавров рассказал о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400 - РИА Новости, 06.12.2021

Лавров рассказал о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400

США пытались помешать сделке по закупке Индией российских комплексов С-400, но Нью-Дели доказал, что является суверенной странной и будет самостоятельно решать, РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:17

2021-12-06T13:17

2021-12-06T13:21

в мире

сша

индия

с-400 «триумф»

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. США пытались помешать сделке по закупке Индией российских комплексов С-400, но Нью-Дели доказал, что является суверенной странной и будет самостоятельно решать, у кого закупать вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, сделка по закупке С-400 имеет важное практическое значение для обеспечения обороноспособности Индии."Сделка реализуется. Мы видели попытки США подорвать это сотрудничество и заставить Индию выполнять приказы Вашингтона и то, как США видят развитие региона. Но наши индийские друзья твёрдо заявили и четко объяснили, что они являются суверенной страной и они сами будут решать, чьи вооружения покупать и каких выбирать партнёров", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Нью-Дели.Он отметил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнёрства.

https://ria.ru/20211124/rakety-1760460530.html

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в мире, сша, индия, с-400 «триумф», министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия