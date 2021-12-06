СССР развалили не США, а хаотичные и резкие реформы, заявил Рыжков
Экс-глава Совета министров СССР Рыжков: Союз развалили не США, а хаотичные и резкие реформы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы, заявил РИА Новости бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.
В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР.
"Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов", - заявил Рыжков.
По его словам, к началу перестройки накопившиеся в стране проблемы стали очевидными - как в экономической, так и в политической сферах. "Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся. Партию надо было обновлять, потому что руководство ее оторвалось от масс. Но работать надо было спокойно, методично, как Китай сегодня развивается. Они 40 лет потратили на то, чтобы модернизироваться и прийти к нынешнему уровню. А мы тогда стали то за одно хвататься, то за другое, то за третье", - сказал Рыжков.
Назвав развал СССР "антиисторическим актом", он подчеркнул, что у страны были проблемы, но при правильном подходе их можно было бы решить и сохранить единое государство.
"Плановая экономика к 70-м годам устарела, мы проспали развитие Запада, нам надо было бить в колокола, чтобы идти со всем миром в ногу. И в партии были проблемы - КПСС надо было обновлять, она когда-то была прогрессивной, а потом верхушка обюрократилась. И на этой волне нашлись внутренние силы, которые помогли распаду", - убежден Рыжков.
Он считает, что если бы в перестройку могли правильным путем и в экономике, и в политике, то СССР получилось бы сохранить. "Мы могли бы быть сейчас как Китай - с развитой экономикой, но с сохранившейся державой", - сказал он.