https://ria.ru/20211206/ryzhkov-1762323073.html

СССР развалили не США, а хаотичные и резкие реформы, заявил Рыжков

СССР развалили не США, а хаотичные и резкие реформы, заявил Рыжков - РИА Новости, 06.12.2021

СССР развалили не США, а хаотичные и резкие реформы, заявил Рыжков

В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы, заявил РИА Новости бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:53

2021-12-06T09:53

2021-12-06T09:53

сша

ссср

николай рыжков

китай

кпсс

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В развале СССР виноваты не США и западные силы, а хаотичные и резкие реформы, заявил РИА Новости бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР.По его словам, к началу перестройки накопившиеся в стране проблемы стали очевидными - как в экономической, так и в политической сферах. "Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся. Партию надо было обновлять, потому что руководство ее оторвалось от масс. Но работать надо было спокойно, методично, как Китай сегодня развивается. Они 40 лет потратили на то, чтобы модернизироваться и прийти к нынешнему уровню. А мы тогда стали то за одно хвататься, то за другое, то за третье", - сказал Рыжков.Назвав развал СССР "антиисторическим актом", он подчеркнул, что у страны были проблемы, но при правильном подходе их можно было бы решить и сохранить единое государство."Плановая экономика к 70-м годам устарела, мы проспали развитие Запада, нам надо было бить в колокола, чтобы идти со всем миром в ногу. И в партии были проблемы - КПСС надо было обновлять, она когда-то была прогрессивной, а потом верхушка обюрократилась. И на этой волне нашлись внутренние силы, которые помогли распаду", - убежден Рыжков.Он считает, что если бы в перестройку могли правильным путем и в экономике, и в политике, то СССР получилось бы сохранить. "Мы могли бы быть сейчас как Китай - с развитой экономикой, но с сохранившейся державой", - сказал он.

https://ria.ru/20211205/soyuz-1762254241.html

https://ria.ru/20211205/mest-1762275044.html

сша

ссср

китай

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сша, ссср, николай рыжков, китай, кпсс