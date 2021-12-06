https://ria.ru/20211206/rosatom-1762353132.html
"Росатом" помог демонтировать корпус ядерного реактора на АЭС в Швеции
"Росатом" помог демонтировать корпус ядерного реактора на АЭС в Швеции - РИА Новости, 06.12.2021
"Росатом" помог демонтировать корпус ядерного реактора на АЭС в Швеции
Германская инжиниринговая компания NUKEM Technologies (входящая в госкорпорацию "Росатом") совместно с Uniper Anlagenservice успешно завершила демонтаж корпуса... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:26
2021-12-06T12:26
2021-12-06T12:26
в мире
твэл
швеция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Германская инжиниринговая компания NUKEM Technologies (входящая в госкорпорацию "Росатом") совместно с Uniper Anlagenservice успешно завершила демонтаж корпуса ядерного реактора на первом энергоблоке АЭС "Барсебек" в Швеции, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ."Общая масса демонтированного оборудования составила 430 тонн. На первом этапе корпус реактора был разделен на кольца высотой от 0,9 до 1,8 метров методом термической резки. Масса каждой секции корпуса – от 12 до 24 тонн. В процессе демонтажа корпус реактора был разделен сверху вниз на 13 колец и нижнюю часть реактора", - отмечается в сообщении.В 2019 году консорциум UNNU, созданный компаниями NUKEM Technologies и Uniper Anlagenservice, выиграл тендер на проведение демонтажа двух корпусов реакторов АЭС "Барсебек-1,2" и двух корпусов реакторов АЭС "Оскарсхамн-1,2" в Швеции. Демонтаж выполняется последовательно – сначала на АЭС "Барсебек", а затем на АЭС "Оскарсхамн", что позволяет снизить совокупные затраты на вывод из эксплуатации путем оптимизации технологических процессов и формирования единой материально-технической базы для проведения работ.Демонтаж всех четырех блоков АЭС в Швеции должен завершиться в 2024 году.ТВЭЛ отвечает за развитие бизнеса "Росатома" по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов.
https://ria.ru/20211029/rosatom-1756814401.html
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в мире, твэл, швеция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
"Росатом" помог демонтировать корпус ядерного реактора на АЭС в Швеции
"Росатом" помог демонтировать корпус ядерного реактора на АЭС "Барсебек" в Швеции
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Германская инжиниринговая компания NUKEM Technologies (входящая в госкорпорацию "Росатом
") совместно с Uniper Anlagenservice успешно завершила демонтаж корпуса ядерного реактора на первом энергоблоке АЭС "Барсебек" в Швеции
, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ
.
"Общая масса демонтированного оборудования составила 430 тонн. На первом этапе корпус реактора был разделен на кольца высотой от 0,9 до 1,8 метров методом термической резки. Масса каждой секции корпуса – от 12 до 24 тонн. В процессе демонтажа корпус реактора был разделен сверху вниз на 13 колец и нижнюю часть реактора", - отмечается в сообщении.
В 2019 году консорциум UNNU, созданный компаниями NUKEM Technologies и Uniper Anlagenservice, выиграл тендер на проведение демонтажа двух корпусов реакторов АЭС "Барсебек-1,2" и двух корпусов реакторов АЭС "Оскарсхамн-1,2" в Швеции. Демонтаж выполняется последовательно – сначала на АЭС "Барсебек", а затем на АЭС "Оскарсхамн", что позволяет снизить совокупные затраты на вывод из эксплуатации путем оптимизации технологических процессов и формирования единой материально-технической базы для проведения работ.
Демонтаж всех четырех блоков АЭС в Швеции должен завершиться в 2024 году.
ТВЭЛ отвечает за развитие бизнеса "Росатома" по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов.