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Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов
Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов - РИА Новости, 06.12.2021
Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов
Инициатива Банка России о введении суммы возврата жертвам мошенников может дорого обойтись не только кредитным организациям, но и их клиентам - в частности,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:35
2021-12-06T14:47
экономика
гарегин тосунян
рбк (медиагруппа)
центральный банк рф (цб рф)
ассоциация российских банков
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Инициатива Банка России о введении суммы возврата жертвам мошенников может дорого обойтись не только кредитным организациям, но и их клиентам - в частности, привести к повышению процентов по кредитам и тарифам, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.Газета РБК в понедельник сообщила, что ЦБ РФ разработал предложения по возврату денег жертвам мошенников и хочет ввести сумму такого возмещения. В пресс-службе регулятора РИА Новости пояснили, что документ готовится, но о конкретных мерах или инструментах говорить пока рано. ЦБ провел первый раунд консультаций с участниками рынка и получил много предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения.Говоря об идее регулятора об обязательной сумме возврата при краже со счетов россиян, Тосунян подчеркнул, что в подобных ситуациях важно определить, кто является виновником — финансовая организация или сам клиент."С точки зрения справедливости, банки в таких случаях можно считать сильной стороной, которой следует нести ответственность за мошенничество третьих лиц. Причем, если банк виновен, в этом случае кредитная организация должна нести ответственность в полном объеме, а не в пределах какой-то суммы", - приводятся слова Тосуняна на сайте АРБ."При этом надо понимать, что инициатива может дорого обойтись не только банкам, но и клиентам - в частности, повышением процентов по кредитам и тарифам", - добавил он.Если же речь идет о безответственности самого клиента, то банк помогать не должен, считает Тосунян. Как один из вариантов поддержки клиентов банков в подобных ситуациях он предложил создать специальный фонд и постараться компенсировать людям их потери."Банк, конечно, тоже может помогать клиентам. Но обязывать невиновную сторону нести материальные потери противоречит здравому смыслу", - считает президент АРБ.
https://ria.ru/20211203/ekonomika-1762003464.html
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экономика, гарегин тосунян, рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков, россия
14:35 06.12.2021 (обновлено: 14:47 06.12.2021)
 
Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов

Глава АБР Тосунян рассказал о рисках идеи ЦБ о компенсации при краже денег со счетов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Инициатива Банка России о введении суммы возврата жертвам мошенников может дорого обойтись не только кредитным организациям, но и их клиентам - в частности, привести к повышению процентов по кредитам и тарифам, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.
Газета РБК в понедельник сообщила, что ЦБ РФ разработал предложения по возврату денег жертвам мошенников и хочет ввести сумму такого возмещения. В пресс-службе регулятора РИА Новости пояснили, что документ готовится, но о конкретных мерах или инструментах говорить пока рано. ЦБ провел первый раунд консультаций с участниками рынка и получил много предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения.
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Говоря об идее регулятора об обязательной сумме возврата при краже со счетов россиян, Тосунян подчеркнул, что в подобных ситуациях важно определить, кто является виновником — финансовая организация или сам клиент.
"С точки зрения справедливости, банки в таких случаях можно считать сильной стороной, которой следует нести ответственность за мошенничество третьих лиц. Причем, если банк виновен, в этом случае кредитная организация должна нести ответственность в полном объеме, а не в пределах какой-то суммы", - приводятся слова Тосуняна на сайте АРБ.
"При этом надо понимать, что инициатива может дорого обойтись не только банкам, но и клиентам - в частности, повышением процентов по кредитам и тарифам", - добавил он.
Если же речь идет о безответственности самого клиента, то банк помогать не должен, считает Тосунян. Как один из вариантов поддержки клиентов банков в подобных ситуациях он предложил создать специальный фонд и постараться компенсировать людям их потери.
"Банк, конечно, тоже может помогать клиентам. Но обязывать невиновную сторону нести материальные потери противоречит здравому смыслу", - считает президент АРБ.
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ЭкономикаГарегин ТосунянРБК (медиагруппа)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ассоциация российских банковРоссия
 
 
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