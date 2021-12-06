https://ria.ru/20211206/riski-1762387687.html

Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов

Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов - РИА Новости, 06.12.2021

Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов

Инициатива Банка России о введении суммы возврата жертвам мошенников может дорого обойтись не только кредитным организациям, но и их клиентам - в частности,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:35

2021-12-06T14:35

2021-12-06T14:47

экономика

гарегин тосунян

рбк (медиагруппа)

центральный банк рф (цб рф)

ассоциация российских банков

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Инициатива Банка России о введении суммы возврата жертвам мошенников может дорого обойтись не только кредитным организациям, но и их клиентам - в частности, привести к повышению процентов по кредитам и тарифам, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.Газета РБК в понедельник сообщила, что ЦБ РФ разработал предложения по возврату денег жертвам мошенников и хочет ввести сумму такого возмещения. В пресс-службе регулятора РИА Новости пояснили, что документ готовится, но о конкретных мерах или инструментах говорить пока рано. ЦБ провел первый раунд консультаций с участниками рынка и получил много предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения.Говоря об идее регулятора об обязательной сумме возврата при краже со счетов россиян, Тосунян подчеркнул, что в подобных ситуациях важно определить, кто является виновником — финансовая организация или сам клиент."С точки зрения справедливости, банки в таких случаях можно считать сильной стороной, которой следует нести ответственность за мошенничество третьих лиц. Причем, если банк виновен, в этом случае кредитная организация должна нести ответственность в полном объеме, а не в пределах какой-то суммы", - приводятся слова Тосуняна на сайте АРБ."При этом надо понимать, что инициатива может дорого обойтись не только банкам, но и клиентам - в частности, повышением процентов по кредитам и тарифам", - добавил он.Если же речь идет о безответственности самого клиента, то банк помогать не должен, считает Тосунян. Как один из вариантов поддержки клиентов банков в подобных ситуациях он предложил создать специальный фонд и постараться компенсировать людям их потери."Банк, конечно, тоже может помогать клиентам. Но обязывать невиновную сторону нести материальные потери противоречит здравому смыслу", - считает президент АРБ.

https://ria.ru/20211203/ekonomika-1762003464.html

https://ria.ru/20211206/gref-1762362752.html

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экономика, гарегин тосунян, рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков, россия