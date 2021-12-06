https://ria.ru/20211206/riski-1762387687.html
Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов
Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов - РИА Новости, 06.12.2021
Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов
Инициатива Банка России о введении суммы возврата жертвам мошенников может дорого обойтись не только кредитным организациям, но и их клиентам - в частности,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:35
2021-12-06T14:35
2021-12-06T14:47
экономика
гарегин тосунян
рбк (медиагруппа)
центральный банк рф (цб рф)
ассоциация российских банков
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Инициатива Банка России о введении суммы возврата жертвам мошенников может дорого обойтись не только кредитным организациям, но и их клиентам - в частности, привести к повышению процентов по кредитам и тарифам, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.Газета РБК в понедельник сообщила, что ЦБ РФ разработал предложения по возврату денег жертвам мошенников и хочет ввести сумму такого возмещения. В пресс-службе регулятора РИА Новости пояснили, что документ готовится, но о конкретных мерах или инструментах говорить пока рано. ЦБ провел первый раунд консультаций с участниками рынка и получил много предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения.Говоря об идее регулятора об обязательной сумме возврата при краже со счетов россиян, Тосунян подчеркнул, что в подобных ситуациях важно определить, кто является виновником — финансовая организация или сам клиент."С точки зрения справедливости, банки в таких случаях можно считать сильной стороной, которой следует нести ответственность за мошенничество третьих лиц. Причем, если банк виновен, в этом случае кредитная организация должна нести ответственность в полном объеме, а не в пределах какой-то суммы", - приводятся слова Тосуняна на сайте АРБ."При этом надо понимать, что инициатива может дорого обойтись не только банкам, но и клиентам - в частности, повышением процентов по кредитам и тарифам", - добавил он.Если же речь идет о безответственности самого клиента, то банк помогать не должен, считает Тосунян. Как один из вариантов поддержки клиентов банков в подобных ситуациях он предложил создать специальный фонд и постараться компенсировать людям их потери."Банк, конечно, тоже может помогать клиентам. Но обязывать невиновную сторону нести материальные потери противоречит здравому смыслу", - считает президент АРБ.
https://ria.ru/20211203/ekonomika-1762003464.html
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экономика, гарегин тосунян, рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков, россия
14:35 06.12.2021 (обновлено: 14:47 06.12.2021)
Ассоциация банков оценила идею компенсации при краже денег со счетов
Глава АБР Тосунян рассказал о рисках идеи ЦБ о компенсации при краже денег со счетов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Инициатива Банка России
о введении суммы возврата жертвам мошенников может дорого обойтись не только кредитным организациям, но и их клиентам - в частности, привести к повышению процентов по кредитам и тарифам, заявил президент Ассоциации российских банков
(АРБ) Гарегин Тосунян
.
Газета РБК
в понедельник сообщила, что ЦБ РФ разработал предложения по возврату денег жертвам мошенников и хочет ввести сумму такого возмещения. В пресс-службе регулятора РИА Новости пояснили, что документ готовится, но о конкретных мерах или инструментах говорить пока рано. ЦБ
провел первый раунд консультаций с участниками рынка и получил много предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения.
Говоря об идее регулятора об обязательной сумме возврата при краже со счетов россиян, Тосунян подчеркнул, что в подобных ситуациях важно определить, кто является виновником — финансовая организация или сам клиент.
"С точки зрения справедливости, банки в таких случаях можно считать сильной стороной, которой следует нести ответственность за мошенничество третьих лиц. Причем, если банк виновен, в этом случае кредитная организация должна нести ответственность в полном объеме, а не в пределах какой-то суммы", - приводятся слова Тосуняна на сайте АРБ.
"При этом надо понимать, что инициатива может дорого обойтись не только банкам, но и клиентам - в частности, повышением процентов по кредитам и тарифам", - добавил он.
Если же речь идет о безответственности самого клиента, то банк помогать не должен, считает Тосунян. Как один из вариантов поддержки клиентов банков в подобных ситуациях он предложил создать специальный фонд и постараться компенсировать людям их потери.
"Банк, конечно, тоже может помогать клиентам. Но обязывать невиновную сторону нести материальные потери противоречит здравому смыслу", - считает президент АРБ.