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В Минске отменили рейс в Ирак для мигрантов
В Минске отменили рейс в Ирак для мигрантов - РИА Новости, 06.12.2021
В Минске отменили рейс в Ирак для мигрантов
Эвакуационный авиарейс, которым компания Iraqi Airways должна была в понедельник днем вывезти в Ирак часть иракских мигрантов, отменен, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:41
2021-12-06T09:41
в мире
эрбиль
белоруссия
ирак
iraqi airways
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Эвакуационный авиарейс, которым компания Iraqi Airways должна была в понедельник днем вывезти в Ирак часть иракских мигрантов, отменен, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте Национального аэропорта Минск.Ранее в расписании аэропорта на 6 декабря значился рейс Iraqi Airways на самолете Boeing 737-800, он должен был вылететь из белорусской столицы в Багдад в 14.30 (совпадает с мск). Однако такого рейса теперь в расписании нет. В расписании на ближайшие два дня нет вывозных рейсов Iraqi Airways.Предыдущий эвакуационный рейс Iraqi Airways состоялся в субботу, самолет иракской авиакомпании вывез 419 мигрантов, ранее безуспешно пытавшихся попасть через Белоруссию в страны ЕС, в Эрбиль. В субботу посол Ирака в России и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись из Белоруссии на родину на эвакуационных рейсах.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом некоторые мигранты возвращаются домой как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211205/granitsa-1762287918.html
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в мире, эрбиль, белоруссия, ирак, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:41 06.12.2021
 
В Минске отменили рейс в Ирак для мигрантов

В Минске отменили эвакуационный рейс для иракских мигрантов

© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
Беженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Эвакуационный авиарейс, которым компания Iraqi Airways должна была в понедельник днем вывезти в Ирак часть иракских мигрантов, отменен, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте Национального аэропорта Минск.
Ранее в расписании аэропорта на 6 декабря значился рейс Iraqi Airways на самолете Boeing 737-800, он должен был вылететь из белорусской столицы в Багдад в 14.30 (совпадает с мск). Однако такого рейса теперь в расписании нет. В расписании на ближайшие два дня нет вывозных рейсов Iraqi Airways.
Предыдущий эвакуационный рейс Iraqi Airways состоялся в субботу, самолет иракской авиакомпании вывез 419 мигрантов, ранее безуспешно пытавшихся попасть через Белоруссию в страны ЕС, в Эрбиль. В субботу посол Ирака в России и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись из Белоруссии на родину на эвакуационных рейсах.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
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Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреЭрбильБелоруссияИракIraqi AirwaysСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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