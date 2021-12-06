В Минске отменили рейс в Ирак для мигрантов
В Минске отменили эвакуационный рейс для иракских мигрантов
© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Эвакуационный авиарейс, которым компания Iraqi Airways должна была в понедельник днем вывезти в Ирак часть иракских мигрантов, отменен, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте Национального аэропорта Минск.
Ранее в расписании аэропорта на 6 декабря значился рейс Iraqi Airways на самолете Boeing 737-800, он должен был вылететь из белорусской столицы в Багдад в 14.30 (совпадает с мск). Однако такого рейса теперь в расписании нет. В расписании на ближайшие два дня нет вывозных рейсов Iraqi Airways.
Предыдущий эвакуационный рейс Iraqi Airways состоялся в субботу, самолет иракской авиакомпании вывез 419 мигрантов, ранее безуспешно пытавшихся попасть через Белоруссию в страны ЕС, в Эрбиль. В субботу посол Ирака в России и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись из Белоруссии на родину на эвакуационных рейсах.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом некоторые мигранты возвращаются домой как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.